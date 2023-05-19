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租地糾紛 7旬菜農槍殺兩人後自戕亡 工寮尋獲3屍體

台灣新聞組／南投19日電
南投地檢署檢察官18日由法醫、警方陪同，至發生命案的工寮勘驗。(記者賴香珊／攝影)
南投地檢署檢察官18日由法醫、警方陪同，至發生命案的工寮勘驗。(記者賴香珊／攝影)

受雇菜商於南投山區管理農務的71歲鐘姓男子，前晚致電雇主稱「老闆，我開槍殺了兩人，以後無法再幫你了…」言語中透露尋短念頭。警方獲報馳赴調查，在仁愛鄉力行村望洋部落尋獲3人屍體，研判鐘因租地耕作糾紛槍殺兩名菜農後自盡，今天將剖驗釐清死因，並調查行凶的霰彈獵槍來源。

警方調查，來自雲林的鐘姓男子在山區管理農務逾30年，把一小部分農地轉租給分別來自宜蘭、嘉義的兩名林姓男子（79、62歲）耕作。鐘另以5年台幣22萬元價格向當地劉姓原民地主承租5分地種高麗菜，因租約將在6月到期，他想收回租給兩名林姓男子的農地卻遭對方推拖延遲，彼此多次爭吵。

前晚6時許，鐘姓男子致電雇主稱開槍打死兩名林姓農民，因在電話中顯得情緒低落，不斷向雇主致歉，還稱自己以後無法再幫忙種菜了，雇主發現鐘有尋短念頭，在鐘掛斷電話後，立刻向當地仁愛警分局望洋派出所報案。

警方獲報後趕往調查，先在投89線力行產業道路廿公里處的工寮，發現兩名林姓男子屍體；兩人腹部槍傷，分別倒臥沙發及地上，明顯死亡。警方隨後在1公里外、堆放雜物的菜田倉庫發現鐘姓男子腹部槍傷倒臥在地身亡，一旁有把霰彈獵槍，彈殼卡在槍管內。

南投地檢署檢察官廖蘊瑋昨天上山勘驗，根據鐘的雇主證詞及現場跡證，研判鐘槍殺兩名林姓男子後自盡身亡，行凶槍枝是早期改造的霰彈獵槍；由於工寮無明顯打鬥痕跡，檢警研判鐘趁兩人不備開槍行凶。

3人遺體昨送往南投殯儀館，死者家屬悲痛認屍，盼檢警查明真相。劉姓原民地主昨也現身協助調查，他說，鐘姓男子人很好、很有禮貌，給租金很「阿莎力」，很意外會犯下槍殺命案。

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租金 檢察官

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