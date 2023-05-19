陸生頻炸彈威脅 多處景點、大學等地遭殃

警方巡檢 高雄壽山動物園接獲恐嚇留言，員警巡檢園區場域。（圖／高市觀光局提供）

近日各地陸續接獲恐嚇信，單是昨天，就傳出宜蘭縣福山植物園、高雄市壽山動物園 及屏東海生館等五處景點，及2所國立大學接獲恐嚇信，嫌犯除稱放炸彈，更揚言要開直播砍人，警方追查發現炸彈信件來自境外IP，鎖定多次涉恐嚇案的大陸籍研究生張海川。

據了解，張海川近兩年透過VPN跳板，署名日本律師「唐澤貴洋」、「名偵探」等以海外IP多次犯案，不僅威脅要在捷運站放炸彈，還揚言炸總統府。民進黨籍立委劉建國昨在立法院質詢法務部次長陳明堂如何處理？陳表示，台灣高等檢察署會邀相關機關想出具體方式，討論如何和對岸共同處置。

陸委會昨在記者會則表示，已循兩岸共同打擊犯罪協議機制請陸方協查，對方尚未回覆。

劉建國表示，太魯閣和陽明山國家公園、澎湖水族館、遠雄海洋公園、清華大學、台鐵、桃機、故宮等都接到炸彈信恐嚇，一接到恐嚇信就必須要封館、封園，還要出動警察 、警犬查緝，這對社會安全、經濟、交通秩序危害相當大。

福山植物園昨天連收到2封恐嚇信，今天繼續休園。記者陳敬丰／攝影

高雄市觀光局長高閔琳的電子郵件也收到恐嚇信，嫌犯勒索1千萬元，並揚言要在壽山動物園、蓮池潭龍虎塔各放置兩顆、五顆遙控炸彈。壽山動物園緊急應變，撤離750多名遊客，並公告休園一天，警方入園巡檢未發現異狀。

啟用23年的屏東海生館近日也接獲炸彈恐嚇信，恆春警分局表示，恐嚇信IP來自歐洲，正由刑事警察局追查偵辦中。

台中國立自然科學博物館 前天傍晚也接獲恐嚇信，內容提及「九顆遙控炸彈已安裝」，警方搜索未發現炸彈，博物館正常開館，警方也加強派員巡查，經追查IP位置在境外。