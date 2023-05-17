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人夫稱全力撞爛妳 小三嬌喊不要停 露骨對話全成外遇鐵證

記者曾健祐／台中即時報導
黃姓女子和黃姓人夫交往，互傳大量曖昧露骨對話。示意圖。（取材自ingimage）
黃姓女子和黃姓人夫交往，互傳大量曖昧露骨對話。示意圖。（取材自ingimage）

台中一名黃姓女子和黃姓人夫交往，互傳大量鹹濕、露骨對話，還一起去買避孕藥被黃的劉姓妻子發現，她不甘婚姻遭毀對黃女求償64萬元。法院勘驗對話發現，黃男曾傳「用盡全身力量撞爛你」，黃女回「不要停～」且討論性事毫無顧忌，判黃女應給付劉女新台幣40萬元，可上訴。

劉女主張，黃女明知他先生已婚仍從2021年2月起交往，發生16次性行為，後來發現先生和黃女一起去買避孕藥，兩人雖曾簽協議書約定不再聯繫，後來黃女又繼續和她先生聯繫還傳「親愛的虐虐」等曖昧訊息，造成她精神痛苦對黃女求償64萬元。

黃女抗辯稱，和黃男僅是一般朋友，之前也不清楚他已婚，對於劉女提出對話紀錄、一同買避孕藥及簽立協議書等證據都否認。

法院勘驗黃女、黃男之間LINE對話，發現黃男曾傳「請開動」，黃女則說「先用我的舌尖跟他打招呼」、「再慢慢用我的唇吸他一點點」，黃男還說「用盡全身的力量撞爛妳」，黃女回「不要停～～～～」。

法院還發現，黃男還曾說「罩子要放亮一點啊」，黃女回應「打炮打到天亮」、「這是最大的懲罰」，後來黃男又傳自己內褲、生殖器照片給對方並稱「這裡也需要吹」、「好像受不了」等語。

法院認為，可見兩人對話露骨、毫無顧忌，內容不乏討論彼此性事過程與互訴情愛，黃男還傳自己生殖器照片給黃女閱覽，可見兩人有發生性交等超乎友誼行為，已侵害劉女配偶權。

法院指出，黃女是具成熟思慮、判斷是非能力的成年人，卻和黃男侵害劉女配偶權，破壞對方婚姻圓滿，審酌雙方學經歷、收入及侵害程度等，判黃女應給付劉女40萬元。

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