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飯店房內有血跡…南韓情侶遊台 女遇害 男友涉重嫌

記者林保光、張議晨／高雄30日電
南韓女子與男友到高雄自由行卻疑遇害，高雄檢警仍追查全案。圖為高雄市警新興分局。(記者林保光／攝影)
南韓女子與男友到高雄自由行卻疑遇害，高雄檢警仍追查全案。圖為高雄市警新興分局。(記者林保光／攝影)

南韓籍李姓女子與金姓男友來台自由行，投宿高雄某商旅飯店，回國前一天，李女卻受傷在房內脫肛昏迷，送醫不治。法醫驗出李女顱內出血，疑遭鈍器或撞牆致死，研判有他殺可能；檢方偵訊金男後，懷疑涉及殺人且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，法院裁定台幣10萬元交保、限制出境八個月。

檢方認為，案發前只有李女與金男在房內，但是金男對李女如何受傷卻稱毫不知情，全案尚在釐清之際，金男就把行李寄回南韓，顯與常情不符，認為金男涉殺人嫌疑重大。

法官審理後認為，金男在台資源有限、關鍵證據已保全，交保足以替代羈押，命金男每周一中午前要向高雄市新興警分局報到。

據了解，李女（31歲）與金男（32歲）在南韓交往約六年，4月22日兩人到台灣自由行，投宿高雄市前金區中華三路與大同二路口附近的商旅，原訂25日回國，不料23日晚間，二人回房後，24日下午李女就在房內出事。

金男在24日下午1時多，急請飯店房務人員叫救護車，要送李女就醫，但救護人員到場時，發現李女躺在床上無生命跡象，並有脫肛、脫糞現象，檢傷後無明顯出血外傷，送醫院急救仍不治。

警方透過翻譯查問金男，他說和女友回房後在房內一起喝酒，24日下午醒來，見女友在床上沒氣息，認為是女友跌倒受傷才將她送醫。警方勘驗房間，未發現打鬥痕跡，由於是涉外事件，警方通知南韓駐台代表處。

不過，事發隔天法醫相驗，發覺李女頭部及四肢有瘀傷，排定27日複驗，南韓駐台代表處也通知李女弟弟來台。法醫複驗後，驚覺李女左腦勺，左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，不像跌倒。

法醫認為，李女比較像遭鈍器敲擊或短距離撞牆所傷，徒手致傷機率不高，但傷口瘀傷無固定形狀，無法判斷器具，研判有他殺嫌疑。

警方再度勘查案發房間，蒐存房內留下的高粱酒瓶和多罐水果啤酒空罐，以及沒吃完的鹽酥雞，但未找到可疑撞擊點，只在房間地上找到兩點血跡。

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