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上課玩手機被約談 學生輔導後 墜樓重傷

記者黃寅、余采瀅／台中30日電
台中1名高一學生因上課使用手機，被導師約談輔導後，未料卻墜樓受重傷。(圖：民眾提供)
台中1名高一學生因上課使用手機，被導師約談輔導後，未料卻墜樓受重傷。(圖：民眾提供)

台中某高一男學生昨天上午從學校4樓墜下，造成腦出血、多處骨折，傷勢嚴重。校方表示，該生日前多次被發現在課堂用手機，班導師請他到辦公室輔導，現場未起爭執，未料學生走出辦公室7、8步後竟一躍而下，校方、警方仍在釐清墜樓原因。

校方昨派人慰問學生家長，家長十分不滿，要求學校要給個交代。校方表示，為何學生有此激烈行為，將深入了解。

這所高中上課禁用手機，校方說上課時手機統一保管，該生交出沒ＳＩＭ卡手機，上課私下用另支手機，多次被發現，學校並未懲處；昨上午班導師僅進行輔導，不料才輔導完就發生憾事。

校方表示，輔導過程平和、沒有爭執，導師請學生寫「檢討表」，說明經過和自我反省，未料男學生有過激行為。男學生墜樓時發出巨響，導師與部分目擊者受到驚嚇，將進行心理輔導。

新北市日前才發生小六男學童墜樓事件，也疑和使用手機有關。朝陽科技大學師資培育中心楊佩梅說，家長發現孩子沉迷手機，應了解原因，避免過度指責，尤其長期間使用手機，會影響大腦運作，導致睡眠不足，當孩子被指責，情緒波動大，易一時衝動發生憾事。

接二連三發生孩子疑因玩手機被指責而墜樓，楊佩梅擔心模仿效應，校方應啟動輔導機制，避免學生過激行為，也預防其他學生模仿、博取家長或師長注意力。

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