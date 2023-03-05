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防疫鬆綁「有症狀再篩」 國際郵輪重返台灣

記者周湘芸／台北5日電
郵輪重返台灣。（ 製表：周湘芸）
郵輪重返台灣。（ 製表：周湘芸）

暌違一年多，台灣總算迎來了國際郵輪，七海探索者號和威士特丹號6日將先後靠泊高雄港；指揮中心已核定鬆綁國際郵輪防疫指引，為郵輪觀光注入強心針。根據台灣港務公司預報，截至4日申請，預計今年停靠台灣的郵輪達175航次，已達2019年疫情前的5成，估全年可帶進57萬次的郵輪客。

交通部航港局公布指揮中心核定修正的國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引，原定自主防疫期間旅客於船上須每兩日快篩至期滿，放寬為出現症狀才快篩；另郵輪掛靠，以往要求旅客入境前提供兩日內快篩陰性結果，放寬為旅客有症狀時再使用家用快篩試劑篩檢。

航港局說，隨疫後郵輪市場復甦，6日將有麗晶七海郵輪七海探索者號、荷美郵輪威士特丹號「雙郵輪」先後抵達高雄港。這除了是去年10月24日「禁郵令」解除後，首次有國際郵輪來台，更是台灣相隔1年1個月後又迎來國際郵輪；兩郵輪均預計隔日再靠泊基隆港。3月10日，也有首艘3萬多噸的「諾蒂卡號」郵輪靠泊花蓮港。

根據台灣港務公司預報，目前全年已有175航次申請停靠台灣，其中基隆港72航次、高雄港94航次、花蓮港9航次，是高雄港首次超車基隆港。

晴天旅行社說，郵輪防疫放寬除了增加國際郵輪來台意願，也能減少旅客對郵輪旅遊的不安。該旅行社指出，台灣防疫政策鬆綁應與世界接軌，且迎接郵輪不只滿足台灣客人，也能帶動國際觀光客前來。以預計3月24日靠泊的龐洛郵輪日麗號，去年7月就銷售一空，不僅有150位台灣客人，更有100位日本客搭機來台參加該郵輪行程。

指揮中心4日公布新增新冠疫情本土病例1萬1397例，境外個案233例，死亡個案71例。指揮中心發言人羅一鈞表示，原先預期的228連假效應並未出現，整體疫情持續下降趨勢，為後續的鬆綁措施提供有利條件，包括校園口罩令可望於明天、3月6日如期鬆綁。

他強調，校園口罩令鬆綁並不是要求學生一定要將口罩脫下，有需要者或是想要戴口罩的人，都可持續配戴。

郵輪 口罩 防疫

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