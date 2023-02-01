陽性率下降 大陸入境PCR 台2月7日起取消

指揮官王必勝表示，自2月7日起取消中國大陸入境旅客唾液PCR篩檢措施。圖為桃園國際機場大陸航班旅客入境後準備進行唾液採檢。(記者黃仲明／攝影)

台灣新冠肺炎疫情趨緩，根據指揮中心監測，中國大陸入境陽性率已大幅下降，指揮官王必勝昨天宣布，將在2月7日起取消大陸4點直航入境、小三通的唾液採檢，另大陸啟程自港澳轉機者，可免除提供PCR、快篩報告。

室內口罩 禁令即將鬆綁，行政院昨日下午臨時召開跨部會會議討論細節，彙整教育部、勞動部、交通部等意見，指揮中心發言人莊人祥表示，將於2日防疫記者會公布具體措施，規畫方向類似南韓 ，正面表列出強制佩戴的場所，如醫療院所、大眾交通工具，其他室內場所則由民眾自主決定。

新內閣團隊昨正式上路，行政院長陳建仁昨下午赴指揮中心視察，聽取指揮官王必勝專案報告，外界原本預估，陳將親自宣布室內口罩解禁措施，不料，他會後受訪時僅表示，將調整入境檢疫措施、室內口罩解禁等兩項措施。隨後行政院召開跨部會會議，討論相關細節。

王必勝昨日下午舉行臨時記者會宣布，將於2月7日取消中國大陸入境旅客唾液PCR篩檢 措施；至於口罩鬆綁政策，和韓國類似，朝向訂定強制佩戴的場所，其他場所則自主或建議佩戴，因涉及各部會，需等行政院跨部會討論後才會公布實施細節、日程。

南韓已宣布大規模取消室內口罩禁令，除了大眾運輸、醫院、藥局等場所，未來其他室內場所皆不再需要強制配戴口罩。

陳建仁視察後，王必勝昨下午3時半召開臨時記者會，但口罩鬆綁政策未如期宣布，王必勝僅說，會和南韓類似，朝正面表列訂定強制佩戴的場所，如醫療院所、大眾交通，其他場所則由民眾自主決定或建議佩戴，但因涉及各部會，需等行政院跨部會討論後才會公布實施細節、日程。

林口長庚醫院副院長邱政洵說，年後疫情爆發是可預期的，不理解為何討論在最近解除室內口罩禁令，該戴時還是要戴，例如長照、醫療機構等高風險場域、捷運車廂等人群密集空間，不可輕忽。

至於放寬入境檢疫措施，王必勝說，中國大陸入境旅客陽性率已從原本25%降至2%，2月7日起取消大陸入境旅客唾液ＰＣＲ篩檢措施，自大陸啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，也無須持有啟程地搭機前48小時內ＰＣＲ檢驗報告，或24小時內抗原快篩檢驗報告，但仍不開放大陸觀光客來台。

另現行入境者領取4劑快篩，屆時也將改為1劑，篩檢時機從外出就需自行篩檢，改為有症狀時才快篩。