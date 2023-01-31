春節疫情翻倍 口罩令最快本周鬆綁 邊境0+7也將放寬

指揮中心指揮官王必勝30日表示，台灣防疫措施開放五大重點，會以口罩、邊境優先，並正面表列一定要戴口罩的場所。圖為桃園機場第二航廈外側的客運巴士搭乘站。（記者黃仲明／攝影）

春節十天連假結束，中央流行疫情 指揮中心指揮官王必勝昨表示，指揮中心將開始研擬五大防疫規定鬆綁，其中以口罩 第二階段開放及邊境 檢疫調整等兩項為優先，口罩令最快本周就會宣布鬆綁；其餘包括邊境管制、確診者隔離、確診者通報、法定傳染病降級等也已開始「實質討論」。

王必勝表示，考量秋冬呼吸道感染症盛行季節已過，加上中國大陸疫情降溫，指揮中心昨起將開始研擬五大防疫規定鬆綁，包括口罩第二階段開放、邊境0+7檢疫調整、確診者隔離政策、確診者通報定義、從第五類法定傳染病降為第四類。

相關內容都已經進入實質討論，細節會再公告；其中以口罩、邊境解禁優先，預計本周宣布正面表列需戴口罩的場所，大部分室內場域將不再硬性規定。

王必勝說，各國各有作法，如日本5月8日起將新冠肺炎降級為與季節性流感相同的「第五類」，南韓先解除口罩禁令，香港則讓確診者免隔離。

指揮中心發言人莊人祥表示，由於民眾還有家用抗原快篩試劑的需求，從2月1日起將實施第十輪家用抗原快篩試劑實名制，凡是持有健保卡或居留證的民眾，都可到藥局及衛生所購買。

連假結束，新冠肺炎單日確診人數隨即翻倍。昨新增2萬2138例本土病例，較上周同天多110.8%；王必勝說，推測與春節期間確診數回補有關，也可能是第四波疫情再起，需觀察本周病例數是否持續上升。