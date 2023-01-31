春節疫情翻倍 口罩令最快本周鬆綁 邊境0+7也將放寬
春節十天連假結束，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨表示，指揮中心將開始研擬五大防疫規定鬆綁，其中以口罩第二階段開放及邊境檢疫調整等兩項為優先，口罩令最快本周就會宣布鬆綁；其餘包括邊境管制、確診者隔離、確診者通報、法定傳染病降級等也已開始「實質討論」。
王必勝表示，考量秋冬呼吸道感染症盛行季節已過，加上中國大陸疫情降溫，指揮中心昨起將開始研擬五大防疫規定鬆綁，包括口罩第二階段開放、邊境0+7檢疫調整、確診者隔離政策、確診者通報定義、從第五類法定傳染病降為第四類。
相關內容都已經進入實質討論，細節會再公告；其中以口罩、邊境解禁優先，預計本周宣布正面表列需戴口罩的場所，大部分室內場域將不再硬性規定。
王必勝說，各國各有作法，如日本5月8日起將新冠肺炎降級為與季節性流感相同的「第五類」，南韓先解除口罩禁令，香港則讓確診者免隔離。
指揮中心發言人莊人祥表示，由於民眾還有家用抗原快篩試劑的需求，從2月1日起將實施第十輪家用抗原快篩試劑實名制，凡是持有健保卡或居留證的民眾，都可到藥局及衛生所購買。
連假結束，新冠肺炎單日確診人數隨即翻倍。昨新增2萬2138例本土病例，較上周同天多110.8%；王必勝說，推測與春節期間確診數回補有關，也可能是第四波疫情再起，需觀察本周病例數是否持續上升。
昨另新增死亡30例、77例中重症個案。另指揮中心基因定序上周125例確診者病毒株，其中本土40例中有21例是BA.2.75變異株，占5成3，而之前主流病毒株BA.5剩3成5，BQ.1則占1成3。
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