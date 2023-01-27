新冠病例連3天上升 諾羅、流感威脅也增

台灣新冠本土病例26日新增1萬8934例，上升5.0%。(圖：指揮中心提供)

自除夕以來，新冠肺炎 通報病例多在1萬多例，看似平穩，但醫師評估，過年期間開診的診所不多，雖然醫院急診開放，但民眾可能避免過年上醫院，加上返鄉南來北往，新冠感染率增加，估計年後新冠肺炎確診病例將回升，諾羅病毒、流感病例也會不少。

昨新冠病例已隨開工日升溫，新增1萬8934例本土個案，較上周四增加約5%，已是連三天上升；另新增210例境外移入病例及21例死亡。對病例數上升，指揮中心發言人莊人祥說，可能疫情 正在低點，因此呈現高高低低狀況；也可能是過年期間確診民眾這兩天才通報，因此出現病例數回補。

開業診所醫師林應然說，年節民眾團圓、南來北往，確診者恐不少，只差在「有沒有通報」。開業診所醫師洪德仁則說，今年首次在春節開設防疫 門診，從除夕開始，每天約2小時的防疫門診大致都有20至30名病患，當中十多名為快篩陽性個案；新北、高雄的基層醫師也反映，春節期間每天約協助十多個個案通報確診。

「疫情沒有鬆緩。」洪德仁說，除新冠肺炎，也有許多諾羅病毒、上呼吸道感染、A型及B型流感患者，但有開診的診所不多，連帶確診數較少，須觀察下周一恢復上班後通報量是否增加。林應然說，年前出現不少諾羅病例，諾羅病毒具高傳染性，年節聚餐更易傳播，因無法以噴酒精、戴口罩預防，建議確實以肥皂洗手。