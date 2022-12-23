指揮中心不排除買BNT次世代 喊話BNT設分公司

王必勝表示，全國各藥局若出現異常購買狀況會回報全聯會，會盡快討論啟動第一階段管制，希望藥局採取勸說式的限量購買。若情況實在非常嚴重，會進一步考慮用採用暫時性實名制做相關管制。(圖：指揮中心提供)

鴻海創辦人郭台銘因97歲母親沒有BNT 次世代疫苗 可打，槓上指揮中心，雙方連日隔空交火。不過，多位專家相繼表達疫苗應採購多種品牌，台灣疫苗推動協會理事長李秉穎也說「疫苗能多買最好」。指揮中心昨指出，不排除採購BNT次世代疫苗，同時三度向BNT喊話，台灣值得設BNT分公司。

指揮中心指揮官王必勝昨表示，目前與莫德納公司的疫苗合約還有1500萬劑疫苗，民間捐贈的3000萬劑BNT疫苗都已經到貨，尚有300多萬劑，都是單價疫苗。未來不排除再採購BNT次世代疫苗，若要採購就得重新簽約。

上海復星前晚發出聲明，指出合約可有彈性從單價疫苗換成雙價疫苗。王必勝表示，早在10月7日指揮中心就曾以電郵詢問合約是否有更換雙價疫苗的彈性，但對方回應「沒辦法」。如今民間捐贈的BNT都已到貨，對上海復星的聲明「感到疑惑」。

台灣昨新增1萬9798例本土個案，和上周四相比增加23.6%，病例增加幅度擴大；另新增93例境外移入及41例死亡個案。指揮中心指揮官王必勝表示，目前幾乎可以確定會再有一波疫情 ，不過不擔心中國大陸近期流行的BF.7變異株，反而憂心全新的變異株，針對入境措施會持續放寬，本土防疫措施暫不修改。

因應疫情可能回升，各類型住宿式及社區式照顧機構每周定期快篩一次措施，延至明年1月31日。因擔心春節時影響配送簽收作業，將一次配發兩個月用量，近日會陸續寄出。