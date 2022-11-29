我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

12/1起室外脫罩 入境人數不限 醫院探病規定也放寬

記者楊雅棠、鄒尚謙、邱宜君、鄭媁／台北報導
中央流行疫情指揮中心宣布，自12月1日起室外取消全程佩戴口罩規定，圖為解禁前國外遊客自行脫口罩遊台北。（記者侯永全／攝影）
中央流行疫情指揮中心宣布，自12月1日起室外取消全程佩戴口罩規定，圖為解禁前國外遊客自行脫口罩遊台北。（記者侯永全／攝影）

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心預估下周確診數可能會達到這波疫情以來的最低點，甚至確診數會降至1萬以下，指揮官王必勝宣布3大防疫鬆綁措施，12月起陸續放寬室外免戴口罩、醫院探病規定，並取消入境人數限制。

王必勝表示，單日確診病例數已在1萬出頭，初步達到設定的社區低度流行，12月1日起取消室外戴口罩規定，也取消餐飲場所不得逐桌敬酒規定，「12月1日是全民戴口罩的第555天」，希望口罩鬆綁能讓大家呼吸更順暢。

不過，在室內空間、場所，如車廂、船舶、航空器等運具，仍維持全程戴口罩，運動、拍照、自行開車、直播錄影、水域活動、外出有飲食需求等六大情況下可免戴口罩，唱歌也無需戴口罩。

對於室外定義，醫療應變組副組長羅一鈞說，室內是指「屋頂、天花板、四壁有隔板或阻隔物隔間者」，如不利於氣流流通即為室內。

除口罩限制放寬外，12月10日鬆綁探病限制及取消入境人數上限。指揮中心目前僅開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房、兒童病房及有身心障礙、病況危急或例外情形者可探病；政策鬆綁後，全國醫院有條件開放探病，但仍限制每天固定一個時段，且每名住院病人限每次最多兩名訪客，但如有病人實施手術需家人陪同、急診、病情惡化或其他特殊原因等四大例外情形，不限探病時段和訪客人數。

現行入境人數上限為單周15萬人，王必勝表示，考量歲末年終有更多入出境需求，因此取消入境人數限制，以利民眾預先安排連假返鄉行程。何時指揮中心降級或修改傳染病類別，王必勝說，降級或解散要看疫情流感化和工作常態化兩條件，正著手規畫中；疫情通報部分，擬只針對高風險或中重症者。

中央流行疫情指揮中心宣布，12月1日起室外取消全程佩戴口罩規定，但歲末跨年大型室...
中央流行疫情指揮中心宣布，12月1日起室外取消全程佩戴口罩規定，但歲末跨年大型室外活動的口罩規定，將視近期疫情變化，另行研擬。（記者侯永全／攝影）

口罩 疫情 手術

上一則

蘇貞昌續堅守崗位 未回應內閣改組 王世堅逼蘇下台

下一則

美優先援烏 對台軍售遲交惡化 擴增至187億美元

延伸閱讀

台12/1起口罩令鬆綁 室外免戴口罩、餐廳可逐桌敬酒

台12/1起口罩令鬆綁 室外免戴口罩、餐廳可逐桌敬酒
王必勝再次保證室外可免戴口罩 12月初上路

王必勝再次保證室外可免戴口罩 12月初上路
確診者禁投票 中研院士：威嚇人民行使主權

確診者禁投票 中研院士：威嚇人民行使主權
台灣國門再放寬 12月起入境單周上限20萬人

台灣國門再放寬 12月起入境單周上限20萬人

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯