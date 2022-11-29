12/1起室外脫罩 入境人數不限 醫院探病規定也放寬

中央流行疫情指揮中心宣布，自12月1日起室外取消全程佩戴口罩規定，圖為解禁前國外遊客自行脫口罩遊台北。（記者侯永全／攝影）

新冠肺炎疫情 趨緩，中央流行疫情指揮中心預估下周確診數可能會達到這波疫情以來的最低點，甚至確診數會降至1萬以下，指揮官王必勝宣布3大防疫鬆綁措施，12月起陸續放寬室外免戴口罩 、醫院探病規定，並取消入境人數限制。

王必勝表示，單日確診病例數已在1萬出頭，初步達到設定的社區低度流行，12月1日起取消室外戴口罩規定，也取消餐飲場所不得逐桌敬酒規定，「12月1日是全民戴口罩的第555天」，希望口罩鬆綁能讓大家呼吸更順暢。

不過，在室內空間、場所，如車廂、船舶、航空器等運具，仍維持全程戴口罩，運動、拍照、自行開車、直播錄影、水域活動、外出有飲食需求等六大情況下可免戴口罩，唱歌也無需戴口罩。

對於室外定義，醫療應變組副組長羅一鈞說，室內是指「屋頂、天花板、四壁有隔板或阻隔物隔間者」，如不利於氣流流通即為室內。

除口罩限制放寬外，12月10日鬆綁探病限制及取消入境人數上限。指揮中心目前僅開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房、兒童病房及有身心障礙、病況危急或例外情形者可探病；政策鬆綁後，全國醫院有條件開放探病，但仍限制每天固定一個時段，且每名住院病人限每次最多兩名訪客，但如有病人實施手術 需家人陪同、急診、病情惡化或其他特殊原因等四大例外情形，不限探病時段和訪客人數。