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王必勝：室外口罩禁令 預計11月鬆綁

記者沈能元／台北9日電
被問及口罩禁令何時會鬆綁，指揮官王必勝表示，11月底前就會上路。(記者沈能元／攝影)
被問及口罩禁令何時會鬆綁，指揮官王必勝表示，11月底前就會上路。(記者沈能元／攝影)

隨著疫情趨緩，口罩禁令何時會鬆綁？指揮中心指揮官王必勝今表示，現在疫情趨緩且速度愈來愈快，將會逐漸調整口罩政策，現階段調整方向將分為室內及室外，但因牽涉範圍廣，仍有一些細節還需討論，並會一次性的盡速對外詳細說明，預計會在這個月（11月）實施。

王必勝今參加「國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨台北榮總111年醫師節慶祝大會」並於會前受訪。而距離11月26日九合一選舉日期愈來愈近，是否還會鬆綁隔離措施，讓更多的人可以外出投票？王必勝說，目前指揮中心與中選會保持聯繫，並採取全國一致性的作法，並會向各縣市政府詳細說明清楚，若確診數持續下降就可以有更多的人出來投票，但隔離措施就會維持現狀。

新冠肺炎疫情持續降溫，昨新增2萬4935例本土個案，較上周同日又下降2成7；另增33例中重症、15例死亡，雙雙創下這波BA.5疫情以來新低紀錄。

長照住宿式機構的快篩陽性率也逐步下降，機構住民從1.3%降至1.1%、工作人員維持0.7%。醫療應變組副組長羅一鈞說，住民陽性率連續3周上升或持平，終於出現反轉，將嚴密觀察下降趨勢，決定是否調整篩檢頻率。

另外，目前全國醫療院所空床率約5成3，北區空床率更達6成以上，指揮中心決議，將台北區及北區的專責病床開設率從8%至10%，調降為6%至10%。

台灣擬分階段解除口罩令，民眾在戶外可以不戴口罩的日子將近，11月底前就會上路。(...
台灣擬分階段解除口罩令，民眾在戶外可以不戴口罩的日子將近，11月底前就會上路。(本報資料照片)

疫情 投票 口罩

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