蔡政府狂妄、吹捧 造就高端勇士「6劑驚奇」

日本不承認高端疫苗效力，估計有30萬至100萬台灣民眾，將接種高達六劑的不同疫苗。（本報資料照片）

由於日本不承認高端疫苗 效力，台防疫指揮中心宣布，接種高端的民眾若有需要，可補打一至三劑其他國際認證疫苗。如此一來，估計有30萬至100萬台灣民眾，身上將接種高達六劑的不同疫苗，成為全球施打最多劑疫苗的一群人。蔡政府一直自詡「超前部署」，許多決策卻是違背科學精神，自欺欺人。如今，那些被蔡英文 稱為「死忠」的高端勇士，面對「六劑驚奇」可能依然不改其志；但看在其他民眾眼裡，卻只能搖頭。

高端接種者會陷入進退失據的窘境，都是蔡政府的短視近利與狂妄浮誇所致。早在去年5月，專家即一再呼籲，政府不宜走「免疫橋接」的廉價巧門發給國產疫苗EUA ，而應務實做完第三期臨床試驗。然而，陳時中所率領的團隊，一邊阻擋郭董、慈濟、台積電等團體捐購BNT疫苗，一邊在暗室操作發給高端EUA，隨後由蔡英文帶頭捲袖施打，讓高端股價應聲節節高漲。這些都發生在台灣疫苗奇缺、只能仰賴國際捐贈之際，人們身歷其境，無法忘懷。

鼓勵本土藥廠研發疫苗無可厚非，政府甚至應給予某些形式的補貼或獎勵，以落實技術扎根。但是，扶植本土疫苗絕非降低核可標準，或盲目吹噓愛國主義來放大國產疫苗的效力及光環，卻把國民當成疫苗白老鼠利用。很遺憾地，蔡政府在「捧高端」的過程中卻觸犯種種禁忌：違背科學精神，濫用政府公權力，徇私護航及便宜行事，罔顧民眾健康與福祉，更不避諱利益勾結，留下了汙漬斑斑的一頁。

據指揮中心統計，接種一劑高端的民眾有100萬人，三劑均接種高端的則為30萬人。「30萬」及「100萬」兩個數字，透露出有趣的端倪。假設接種高端是對民進黨「死忠」的衡量指標，100萬人在2300萬人中僅占4.3％，而其中的70萬人（占七成）到後來也改變主意。換言之，當事關自身利害時，人們會變得比較理性；因此，蔡政府的「義和團式召喚」，最後也失效了。

事實上，當蔡英文直呼施打高端的民眾為「死忠者」時，她其實不是在稱許，而是在羞辱對方。一件關係公衛、科學與健康的事，國家領導人竟用政治立場來召喚追隨者，這不是在愚民是什麼？近日各界不斷回頭檢視高端疫苗核可及採購的過程，EUA審查會議竟是暗室通過而無全程錄影，高端採購價格文件則要「保密30年」；每一步驟都充滿包庇疑雲，而陳時中則稱這些已與他無關。這樣的政府，豈有可能負起責任？

打過三劑高端的人，要再補打另三劑疫苗，估計打完已是明年2月初的事了。這些被貽誤的時間，就算是「死忠者」對蔡政府效忠的代價；但是，補打所花費的台幣2億元（約623.3萬美元）公帑，則是全民必須共同負擔。一個顢頇而獨斷的政府，處處違逆民意，也處處以民為壑，浪費民脂民膏。

且看，最近新列在台灣進口疫苗名單上的Novavax，和高端一樣是屬於「次蛋白疫苗」，但Novavax使用的是更先進的佐劑及奈米顆粒技術來聚合棘蛋白。Novavax和高端約略在同時研發出來，但前者為了進行更完整的人體試驗，多花了近一年時間才取得美國EUA授權；對於高端接種的補打，專家便建議接種這支性質接近且副作用較少的疫苗。高端的貪功近利，對照Novavax的務實漸進，命運截然相左。

放眼全球，大概沒有任何國家的國民需要施打六劑疫苗。但在台灣，一群被政治魅惑的高端勇士，則將寫下世界紀錄。對於自己締造的「六劑驚奇」，蔡政府仍感到很自豪吧？