3歲娃MIS-C 確診80天才診斷出 台間隔最久發病案例

孩童確診新冠肺炎最怕發生多系統發炎症候群MIS-C，而接種疫苗是避免發生的最好方法。（本報資料照片）

台灣本土昨新增2萬1056例，境外移入233例，死亡增40例。昨新增4例兒童重症，包括1例哮吼及3例孩童多系統發炎症候群（MIS－C）案例，其中一位3歲男童，5月19日確診，8月10日被診斷為MIS－C，間隔80天才出現MIS－C症狀，為台灣目前間隔最久的發病案例。

中央流行疫情 指揮中心昨公布新增106例中重症個案，以及新增40例死亡個案。最年輕死亡個案為30多歲男性，本身有肝硬化病史，沒有接種過疫苗 ，死因為肺炎併呼吸衰竭。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨新增的本土病例數，較上周6增1300例，增幅6.6%。他表示，昨天新增4例兒童重症，3例MIS-C及1例哮吼，年齡介於1到5歲，皆未接種疫苗。

新增1例哮吼，為1歲男童，沒慢性病史，8月9日起陸續發燒、呼吸急促有雜音，當天通報確診，8月10日赴急診，因呼吸窘迫有插管使用呼吸器，並轉加護病房，用瑞德西韋 、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

另外3例MIS-C。2歲男童，有痙攣病史，7月6日確診，8月5日起有發燒、8月7日全身抽蓄、乾咳、呼吸急促到急診，X光顯示肺炎，當天住院，住院後持續發燒、皮疹、結膜炎、嘴唇變紅，懷疑MSI-C，給予類固醇治療，目前仍在一般病房住院中。

3歲男童，沒有慢性病史，5月19日確診，8月7日起陸續有皮疹、紅眼、發燒，8月10日到急診，懷疑MIS-C住院，給予瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇治療，目前仍在一般病房住院中。

5歲男童，沒有慢性病史，6月19日確診，7月20日起發燒、活力及食慾下降，7月25日急診，檢查扁桃腺紅腫、結膜炎，懷疑MIS-C住院，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大及心包膜積水，給類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉，已於8月2日出院。