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黑白集／民質疑死亡黑數 官端出恫嚇處罰

黑白集
學者示警台灣新冠死亡數倍增速度全球第二，遭疫情指揮官陳時中（右二）怒批「亂比一通」。（本報資料照片）
學者示警台灣新冠死亡數倍增速度全球第二，遭疫情指揮官陳時中（右二）怒批「亂比一通」。（本報資料照片）

學者示警台灣新冠死亡數倍增速度全球第二，遭疫情指揮官陳時中怒批「亂比一通」。封島無罩嗨歌時，「世界怎麼跟得上台灣」；死亡陰影籠罩時，只能「自己跟自己比」。學者參不透這個道理，活該被「亂批一通」。

其實，不論是台大公衛教授詹長權引述國際資料示警新冠死亡倍增速度太快，或台大社會系退休教授薛承泰分析內政部資料點出「超額死亡超過4000人」，甚至藝人臉書分享「這麼多孩子走了」，都指向愈來愈多人染疫死亡的事實，人民期盼政府拿出對策。

指揮中心該做的，是讓人民盡速走出染疫陰影與死亡威脅，而不是盡速讓人民染疫以獲得無敵星星，更不是盡速火化而無視人民慟怨。詹長權呼籲政府應公開並分析重症及死亡個案，阻止死亡數攀升，不正是政府該做的事？薛承泰點出實際因疫情死亡人數恐倍於「確診死亡」的核心問題，政府難道不該給個說法？

但指揮中心從「校正回歸」確診數，到乾脆把話說白「黑數滿天飛」，數字魔術耍不開，就恫嚇處罰假訊息。當陳時中痛責學者說法「影響民心跟疫情不是好事」，這是在警告傳染病防治法與社維法隨侍在側，學者最好看好家裡「水表」嗎？洩密「這麼多孩子走了」的藝人遭遇足堪殷鑑，詹長權協助彰化廣篩逆時中被查的記憶也不遠。

疫情 陳時中 校正回歸

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