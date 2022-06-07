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新聞評論／染疫黑數「誠實中」 陳時中為解封、參選解套？

聯合報社論
指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）
指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

疫情南北反轉，高雄市的單日確診數一路超車台北、桃園、新北，來到全台首位。高雄市長陳其邁先前曾說台北市疫情有「黑數」，因而篩檢結果有兩天延滯；如今勇奪全台冠軍，他已無話可說。倒是指揮官陳時中日前突對「黑數」大表白，說台灣的「染疫率」約為「確診率」的二至三倍，換算下來，台灣實際染疫人口大概在460萬到690萬之間。

對於陳時中突然的「坦白」，民眾一定深感納悶。兩年半來，指揮中心總是想方設法壓低本土確診人數，尋找各種藉口來淡化疫情的嚴重性。但這一回，陳時中卻和盤托出「黑數」的真相，令人訝異。更令人錯愕的是，陳時中口中的黑數，並非比實際確診數多出兩三成，而是高出二到三倍。一夕間，台灣確診數從目前的200多萬，忽而變成400多萬或600多萬，這是陳時中又在執行「校正回歸」嗎？

習慣就事論事的民眾，可能難以理解政治人物的舌粲蓮花，和他們的政治算數。陳時中去年的「校正回歸」，除為淡化數字，也為遮掩篩檢效能不足；巧妙利用「時間差」補回確診數，可謂「一魚三吃」，以保持「防疫模範生」的虛假榮耀。但這次，陳時中變成「誠實中」，則有他當下的特殊考量。以近幾周本土疫情在五萬多到九萬多之間徘徊，台灣要何時才能達到足以「解封」的標準？為此，陳時中想出的終南捷徑，就是口頭創造二、三倍的「黑數」，來填滿這個偌大的空缺。

陳時中4月曾說，台灣染疫率可能落在總人口的15％，約350萬人染疫；屆時即有可能解封，與染疫率相近的國家自由流通免隔離。但迄今為止，除基隆和新北染疫率已達15％，全台平均染疫率約僅10％，距離陳時中所稱可以解封的目標還有一段距離。為了打通這個瓶頸，他只好「超前部署」，用誇張的黑數把染疫率墊高。

更重要的因素，是時間不斷在滴答流逝。民進黨急於年底地方選舉的提名，如果陳時中持續被這波疫情拖住，他就愈發難以抽身參選，其他人的提名部署也會連帶卡住。在這種情況下，陳時中自行切割「確診率」與「染疫率」，稱確診率雖僅一成，但染疫率其實已有二至三成。此舉，就是提前幫大家打預防針，預告台灣已到可開放邊境的標準。

從過去極度強調「清零」，到如今誇張預告「三倍黑數」，陳時中看似自我矛盾，卻也看出他不得不面對的問題。台灣疫情未突破十萬的高峰，看似穩定；但每天確診數在五至九萬之間徘徊，這個高原期雖有「南升北降」變化，但整體疫情可能拖得相當漫長。如此一來，即和「染疫率」應達相當比率的目標相違。各國的解封時機，南韓是在染疫率達30％時，新加坡是在20％時，歐洲國家甚至高達40％以上。為此，陳時中用二至三倍的黑數來灌水台灣的染疫率，是否只因情勢之需而選擇變「誠實中」？

陳時中的誠實彈性，人們兩年來已領教頗多。包括最近確診死亡者24小時內須火化的爭議，陳時中快速拿出公文，證實自己從沒下令如此處理。問題是，這項「送終」的人道爭議兩年多來不斷鬧上新聞版面，從未見陳時中具體回應澄清，卻放任被誤解的政策不斷強制執行，任由家屬哭泣？去年外界追問居隔「三加十一」之決策紀錄，陳時中不斷怒駁「沒有就是沒有」；如今，火葬公文倒是火速找出來堵眾人之口。足見，在必要時刻，陳時中也能誠實的。

陳時中 疫情 校正回歸

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