柯文哲嗆蔡英文瞎指揮 黃珊珊幫腔：不要互相拉扯

北市副市長黃珊珊22日在臉書表示，讓醫院好做事比官方意見更重要，「醫院很辛苦，必須要當他們的後盾，不能讓醫院累垮！」（取材自臉書）

蔡英文總統宣布在松山機場加開三合一大型篩檢 站，台北市長柯文哲昨嗆，不要瞎指揮。副市長黃珊珊今天也在臉書 表示，讓醫院好做事比官方意見更重要，打這場仗應是互相火力支援，不是比賽或互相拉扯，「醫院很辛苦，必須要當他們的後盾，不能讓醫院累垮！」

黃珊珊提到，接下來重點工作不是增加PCR，反而應該是以照顧有症狀的確診者為主，快篩陽性民眾如可以認定為確診，也不需要勞師動眾做這麼多PCR，應該要好好靜養休息不要趴趴走，才是重中之重，讓他們出來排隊做PCR，會更增加傳染風險。

黃珊珊說，她也不明白，65歲以下為何就一定要用PCR才能認定為確診，其實，就是藥品不足，如果買的藥品足夠，至少可以讓高風險因子的民眾優先使用藥品，因為藥品不足，所以一再糾結在PCR檢測，就像疫苗不足的時候一樣，只好用年齡分，所以，藥品是否足夠，才是問題的癥結。

黃珊珊今天在臉書說，王必勝先前有詢問她，是否要再設新的篩檢站，她清楚表示，台北市設置篩檢站的策略是，第一時間先請各大醫院成立急門診，紓解急診壓力，第二步設立三大車來速採檢急門診站，第三步設立台大醫院篩檢站，之後視各急門診篩檢站的預約狀況，參酌是否再開設新的篩檢站。

黃珊珊說，中央廣設篩檢站的命令要求前，台北市就因應疫情 設置大型車來速採檢站，現有站點量能還可擴充，但是台北市目前急門診已經少見大量排隊人潮，以台北市監測疫情狀況，民眾自發性地減少活動，包括公共運輸、休閒娛樂、商圈餐飲幾乎人潮都剩五成左右，證明台北市民自主減低活動頻率，快篩陽性民眾數量的增加趨緩，也是一件好事。

黃說，保護醫院量能是台北市政府的最高指導原則，醫療人力要以最大效能使用，所以醫院急門診作為第一線的主力部隊，車來速是大型後勤支援，分散醫院壓力，打仗需要各方的力量，但絕對不能讓醫護人員疲於奔命、消耗戰力！

黃也提到，如果要再設採檢站，她會設置車來速的急門診，地點都已經想好了，以急門診為主，看診拿藥免下車，PCR留給需要保險或請假的人，以後的車來速就是所謂的『院外門診』，取代醫院急診室大排長龍的快篩陽急門診。

黃說，施政有輕重緩急，每天8、9萬確診案例，PCR採檢量能與實際狀況會越差越大，大量黑數讓PCR採檢已無實質意義，快篩陽性民眾先停下來休養比較重要，有症狀加快篩陽，醫生臨床判斷認定為確診後給予藥物治療。