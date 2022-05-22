陳時中稱疫情控制得宜 專家批自我感覺良好

全台近日新冠病例數皆新增8萬多例，陳時中說沒暴衝式成長，代表這波疫情「控制得宜」。（記者許政榆／攝影）

指揮中心先前預估單日高峰達10萬例，但近日皆新增8萬多例，是否代表疫情 高峰延遲？指揮官陳時中 說，這段時間沒暴衝式成長，代表這波疫情「控制得宜」，但若以8至9萬為高點，疫情恐拖得比較長。不過專家指出，現在確診數沒明顯往下走，疫情尚在發展中，說疫情控制得宜「有點太早了」。

本報系聯合報報導，台大兒童醫院院長黃立民認為，目前台灣應屬於高峰期，感染還是很多，是否控制得宜「還很難講」，需要觀察中重症及死亡數變化，一至兩周後才能較清楚走向。

新光醫院副院長洪子仁表示，病例數未見暴衝式成長，與民眾自動加嚴防疫等級有關，拉長疫情，對民生經濟較不利，但醫護希望病例上升曲線不要太陡，大家喘口氣，有餘裕照顧患者。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，目前檢驗及通報並未真正反映社區實際感染狀況，病例數應在增加中，因部分場所人流減少，疫情可能處於高原期，若要稱疫情控制得宜，除非單日確診4、5萬或更少，仍要持續觀察。

指揮中心發言人莊人祥表示，先前分析疫情高峰落點，可能落5月20日至月底，近兩日病例降到8萬多例，雙北、基隆、桃園等地病例數降低，中南部有升高跡象，目前檢驗陽性率無大幅提升，可能屬高原期，疫情是否再上升，須再觀察一、兩天後比較清楚。

陳時中表示，這波Omicron相較以前Alpha、Delta，因潛伏期短、痊癒時間快，平均死亡天數較少，現平均萬分之四，近期大約是萬分之七，希望已到達頂點。

台北中國時報報導，陽交大公衛研究所兼任教授、前國健署長邱淑媞批評，政府認為疫情控制得宜，實在太過自我感覺良好，真正功勞要歸於民眾本身。透過Google的足跡大數據可看出，公園人流少了47％、交通減少46％、購物與休閒減少37％，民眾自主不出門，政府到底控制好不好，應該去問餐廳、觀光 業、計程車以及廣大家長，結果大家心知肚明。

另昨公布的59名死亡案例中，邱淑媞表示，有16例是確診同天或確診前死亡，21例是在確診後一至三天死亡，代表多數人根本來不及用藥治療，「實在死得太冤枉！」且死亡案例，幾乎全部是死亡三天以上才公布，最早的5月11日就已死亡，竟過了十天才公布，現在的疫情曲線有沒有趨緩，已經沒有人知道。