轉診碰壁連問4家沒病床 2歲染疫童不治

孩子你要好好的 兒童重症問題引發急診量能不足擔憂，圖為等待PCR的家長與孩童。（記者曾原信／攝影）

基隆一位兩歲新冠確診男童上周因高燒轉送台北榮總搶救，至過世僅13小時，其中有三到四個小時耗費在聯繫轉院，基隆衛生局逐一詢問基隆長庚、三總、台大與馬偕等醫院均無兒童重症病床，最後送至北榮救治，但仍不幸病逝。

此案再度凸顯新冠確診重症轉送程序冗長，並預示了此波本土疫情 尚未到高峰，但兒童重症病床已告急。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，月前雙和醫院重症幼兒死亡事件後，即已調整簡化通報流程，並於5月初將急重症轉院新制相關規定，發文至各地衛生局及各大醫院，病況危急的重症個案如需轉院，可直接與緊急醫療應變中心聯繫，不必一家家打電話詢問，縮短行政時間。

劉越萍表示，緊急應變中心值班人員透過網路掌握各醫院最新人力及空床等訊息，協助轉院，減少等待時間。這次事件中，衛生局承辦人員可能過於緊張，忘了有新通報機制，仍循舊有管道，逐一致電詢問，看似比較保險 ，不會出錯，但可能延誤搶救時間。

為避免類似憾事再度發生，劉越萍表示，將在今天緊急應變會議上再度提醒全國各縣市衛生局長，如果有急重症個案需轉院，不論是成人或是幼兒，請依新規定處理，直接與緊急應變中心聯繫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名男童曾接觸過確診者，5月12日快篩陽性，下午家長帶到部立基隆醫院急診，當時症狀為鼻塞、流鼻水、喉嚨痛，體溫及血氧正常。

13日晚間7時男童高燒不退，家人再次帶至基隆醫院急診，小兒感染專科醫師到場會診後，懷疑為病毒性腦炎，應安排轉院。基隆衛生局詢問基隆長庚、三總、台大、馬偕等醫院，均無兒童重症病床，而醫師持續給予點滴、抗生素、抗抽搐等藥物治療，接近午夜時安排救護車和特別護理師，將病童送至北榮。病童凌晨2時至北榮，雖經急救處置，男童仍不幸於14日清晨8時過世。

羅一鈞表示，衛福部醫事司設立區域轉診調度平台，可作區內跨縣市轉送，但基隆市衛生局係透過專責醫院轉診平台一家一家詢問，針對轉院調度這部分，將與衛生局和醫院進一步討論。

幼童死亡個案引發關注，外界質疑兒科重症量能不足，羅一鈞表示，截至昨晚，仍有221張兒童專責空床，北部各大醫院都有兩位數以上病床。

全國共3089張混合專責病床供染疫家長及幼兒使用，還有369空床，而台北區專責加護病房尚有六張空床。