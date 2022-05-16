我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

轉診碰壁連問4家沒病床 2歲染疫童不治

台灣新聞組／台北16日電
孩子你要好好的 兒童重症問題引發急診量能不足擔憂，圖為等待PCR的家長與孩童。（記者曾原信／攝影）
孩子你要好好的 兒童重症問題引發急診量能不足擔憂，圖為等待PCR的家長與孩童。（記者曾原信／攝影）

基隆一位兩歲新冠確診男童上周因高燒轉送台北榮總搶救，至過世僅13小時，其中有三到四個小時耗費在聯繫轉院，基隆衛生局逐一詢問基隆長庚、三總、台大與馬偕等醫院均無兒童重症病床，最後送至北榮救治，但仍不幸病逝。

此案再度凸顯新冠確診重症轉送程序冗長，並預示了此波本土疫情尚未到高峰，但兒童重症病床已告急。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，月前雙和醫院重症幼兒死亡事件後，即已調整簡化通報流程，並於5月初將急重症轉院新制相關規定，發文至各地衛生局及各大醫院，病況危急的重症個案如需轉院，可直接與緊急醫療應變中心聯繫，不必一家家打電話詢問，縮短行政時間。

劉越萍表示，緊急應變中心值班人員透過網路掌握各醫院最新人力及空床等訊息，協助轉院，減少等待時間。這次事件中，衛生局承辦人員可能過於緊張，忘了有新通報機制，仍循舊有管道，逐一致電詢問，看似比較保險，不會出錯，但可能延誤搶救時間。  

為避免類似憾事再度發生，劉越萍表示，將在今天緊急應變會議上再度提醒全國各縣市衛生局長，如果有急重症個案需轉院，不論是成人或是幼兒，請依新規定處理，直接與緊急應變中心聯繫。            

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名男童曾接觸過確診者，5月12日快篩陽性，下午家長帶到部立基隆醫院急診，當時症狀為鼻塞、流鼻水、喉嚨痛，體溫及血氧正常。

13日晚間7時男童高燒不退，家人再次帶至基隆醫院急診，小兒感染專科醫師到場會診後，懷疑為病毒性腦炎，應安排轉院。基隆衛生局詢問基隆長庚、三總、台大、馬偕等醫院，均無兒童重症病床，而醫師持續給予點滴、抗生素、抗抽搐等藥物治療，接近午夜時安排救護車和特別護理師，將病童送至北榮。病童凌晨2時至北榮，雖經急救處置，男童仍不幸於14日清晨8時過世。

羅一鈞表示，衛福部醫事司設立區域轉診調度平台，可作區內跨縣市轉送，但基隆市衛生局係透過專責醫院轉診平台一家一家詢問，針對轉院調度這部分，將與衛生局和醫院進一步討論。

幼童死亡個案引發關注，外界質疑兒科重症量能不足，羅一鈞表示，截至昨晚，仍有221張兒童專責空床，北部各大醫院都有兩位數以上病床。

全國共3089張混合專責病床供染疫家長及幼兒使用，還有369空床，而台北區專責加護病房尚有六張空床。

疫情 保險

上一則

新聞評論／病毒又「燒」死童 蔡政府說好的病床呢？

延伸閱讀

台單日增40死130中重症 595長照機構爆染疫淪重災區

台單日增40死130中重症 595長照機構爆染疫淪重災區

人力不足 長照機構確診照服員 無奈照顧染疫長者

人力不足 長照機構確診照服員 無奈照顧染疫長者

全台595長照機構爆染疫 逾4000員工、住民確診

全台595長照機構爆染疫 逾4000員工、住民確診
台增本土確診6.5萬例、死亡17例「3人家中昏迷不治」

台增本土確診6.5萬例、死亡17例「3人家中昏迷不治」

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57
台灣藥妝店、超市、超商等8大通路同步開賣快篩。(記者胡經周／攝影)

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

2022-05-09 15:47
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
遭中國關押5年的台灣NGO工作者李明哲（左），偕妻子李凈瑜（右）在立法院召開返台首場記者會，李明哲講到激動處，李凈瑜也拍肩安慰，展現夫妻情深。記者胡經周／攝影

李明哲揭露在中國審判與服刑經歷 「想誘我認間諜罪」

2022-05-10 09:11
台灣去年5月疫情升溫，進入三級警戒，許多商家停業2個多月。此後政府深刻反思，既然實施嚴格隔離措施仍擋不了Omicron變異株，就該轉變思維與病毒共存。(美聯社)

CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

2022-05-14 09:41

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人