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接受衛報訪問 陳建仁認了：政府快篩準備不足

編譯李京倫／綜合10日電
買不到快篩劑成了全民焦慮，各大藥局每天依舊可見排隊人龍，為購買一劑100元台幣的實名制快篩。（記者杜建重／攝影）
買不到快篩劑成了全民焦慮，各大藥局每天依舊可見排隊人龍，為購買一劑100元台幣的實名制快篩。（記者杜建重／攝影）

前副總統陳建仁接受英國衛報訪問時坦言，政府在快篩試劑上準備不足；在官方日益依賴快篩試劑時，手中仍沒有足夠存量，當局也正在處理醫療院所應付疫情人力和裝備不足的問題。

衛報9日報導，台灣一度是清零政策的模範，現在面對Omicron海嘯，決定採取與近鄰完全不同的策略，轉向與病毒共存。

報導指出，香港、台灣和中國大陸原是最後三個仍堅持清零的重要經濟體。在香港，這個政策失敗，病毒肆虐，造成災難性後果，北京當局堅決清零，實施艱難且傷害經濟的封城，尤其在上海，封城看不到盡頭。台灣似乎看到這兩種選項，決定走第三條路，被稱為「新台灣模式」，就是承認無法阻斷Omicron傳播，但可以試著平緩疫情曲線。

新台灣模式有效嗎？在許多方面，是的。陳建仁說，這波疫情的致死率仍然極低，低於0.2%，且超過99.75%的確診病例是輕度或無症狀的，居民生活及企業運作如常，沒有封城，也沒有恐慌。

陳建仁說：「這是正確且必須做的決定。」他說，2021年11、12月多國出現Omicron確診潮時，當時他與其他學者就建議政府要開始轉向與病毒共存，而中央流行疫情指揮中心也決定，待追加劑覆蓋率達40%到45%後就推動政策，可惜「病毒從不等人」，Omicron今年3月就開始在社區傳播。

此外，全台超商、藥妝店等八大通路昨開始販售非實名制快篩試劑，單支售價為180元台幣(約6美元)，高於實名制的100元(約3.3美元)，排隊民眾無奈說「藥局排不到，還能怎麼辦？再貴也要排。」但新北市板橋及高雄等地區未出現排隊潮，部分超商到昨下午仍有存貨，附近藥局卻有民眾排隊買實名制快篩，呈現兩樣情。

疫情 Omicron 封城

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