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悲傷母親節 孕婦確診3天與胎兒雙亡

台灣新聞組／台北8日電
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，染疫孕婦確診後，當天即收治住院，無奈病程變化太快，引產搶救仍不治。（本報資料照片）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，染疫孕婦確診後，當天即收治住院，無奈病程變化太快，引產搶救仍不治。（本報資料照片）

今天是母親節，新北卻傳來悲傷消息，一名20歲、懷孕30周孕婦，因高燒確診4日在亞東醫院治療，先是腹中胎兒無法保住，昨天凌晨母親也失去生命。

外界擔心急診量能壅塞導致治療延誤，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，孕婦經PCR檢驗確診後，當天即收治住院，而這位孕婦患有氣喘、貧血，曾打過一劑BNT疫苗，住院有使用瑞德西韋治療，無奈病程變化太快，引產搶救不治，初步研判死因為急性肺動脈栓塞與新冠感染。

指揮中心統計，目前確診病例中共有131例孕婦。孕婦是染疫高風險群，婦產科醫師提醒，孕婦容易血栓，臨床治療應盡早使用抗凝血劑。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，國內專家已於今年5月5日開會研擬新版臨床處理指引，這兩天將發布，並提供指揮中心參考。包括確診孕產婦可能轉中重症時，是否提前剖腹生產，減緩腹內壓增加產婦安全等，都是考量。

黃閔照認為，依國外資料，瑞德西韋、免疫球蛋白都能使用，但這名孕婦送醫院時已重症，提前使用抗病毒藥物效果也不一定好。他以醫學會立場提出三點呼籲：接種三劑疫苗、減少人群暴露、症狀出現應盡快到院處置。

醫學 疫苗 瑞德西韋

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