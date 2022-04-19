我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

台日增確診破1500例 一周內啟動居家照護 居隔採檢調整

記者楊雅棠、邱宜君、謝承恩／台北19日電
（圖：指揮中心提供）
（圖：指揮中心提供）

台灣今天新增本土個案破1500例，隨疫情持續擴大，居家隔離對象大幅增加，指揮中心指揮官陳時中宣布調整居家隔離和居家檢疫的採檢，調整為第一次匡列採檢可改以快篩取代PCR，並改為有症狀才採檢，並於最後期滿再以快篩採檢。另外，一周內全國啟動確診者居家照護管理措施。

陳時中說明，自今年4月20日零時起，研判為確定病例密切接觸者之居家隔離及表定航班抵臺時間入境之居家檢疫對象，其採檢措施調整如下：

一、居家隔離對象：經疫調匡列為接觸者時，安排1次快篩或PCR，如為快篩陽性則以PCR確認；另原於隔離期間第5-7天、隔離期滿當日（第10天）、

自主健康管理期間第2、4天實施之4次快篩，調整為隔離期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

（圖：指揮中心提供）
（圖：指揮中心提供）

二、居家檢疫對象：原於檢疫期間第3、5天、檢疫期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2天、4天實施之5次快篩，調整為檢疫期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

指揮中心指出，考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家隔離/檢疫者，其採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

陳時中 檢測 疫情

上一則

新聞評論／法令遇政治就轉彎 重傷司法

下一則

18歲男確診打球罰150萬 女友留言也遭殃

延伸閱讀

參加旅行團「3劑限令」 交長看報才知 陳時中致歉

參加旅行團「3劑限令」 交長看報才知 陳時中致歉
台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔
台灣本土+1390 買BNT兒童疫苗卡關

台灣本土+1390 買BNT兒童疫苗卡關
台6-11歲准打莫德納 家長怒：小孩怎受得了「大魔王」

台6-11歲准打莫德納 家長怒：小孩怎受得了「大魔王」

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍