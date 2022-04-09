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白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

新聞眼／官員解除監測速度創紀錄 防疫雙標

記者 謝承恩
蔡英文總統被列為居家隔離對象，總統官邸的隨扈8日在口罩之外加戴透明面罩。（記者葉信菉／攝影）
蔡英文總統被列為居家隔離對象，總統官邸的隨扈8日在口罩之外加戴透明面罩。（記者葉信菉／攝影）

總統蔡英文4月6日邀集重要官員宣布「減災」為防疫目標，沒想到卻因4日與確診者在官邸午宴，被列為居家隔離對象，行程全部取消，震驚國人。但令人更訝異的是，原本列為自我健康監測的官員們，同天就解除監測，隔天照常可出席剪綵、揭牌、會議、聚餐等大型活動，解除自主監測的速度恐創下紀錄，跟其他案例相比更顯雙標。

近日本土病例快速增加，對比國外經驗，台灣是否出現大量染疫確診者，使重症及死亡案例上升，全民關切。指揮中心指揮官陳時中8日下午還在記者會中強調，疫情規模較大時，自主應變很重要，更建議，如有確診者足跡或出現症狀，可自行快篩或做PCR採檢，遭匡列或確診要通知親密接觸者，若做得愈好，全民防疫就愈好。

根據指揮中心規定，「接觸者的接觸者」應自我健康監測，由地方衛生局宣布期限為三至七天，期間避免出入人潮眾多公共場所，避免參加大型活動、外出用餐、聚餐及聚會。

規定明明白白，但當總統官邸出現確診足跡，包括副總統、內閣官員、黨政要員都可能要自我健康監測時，指揮中心卻以蔡總統檢驗陰性為由，火速取消相關「接觸者的接觸者」的自我健康監測，陳時中更立即公開9日上午10時將到新竹出席醫院感恩禮拜暨揭牌典禮。

北市上周近1萬人參加阿妹演唱會，兩人確診，衛生局急著廣發9000多則簡訊，通知所有人自我監測，政府拿高標準要求民眾，對自己卻是另一標準。基隆市長林右昌接觸確診警察遭居家隔離，當初指揮中心從一開始宣布居隔三天，就被質疑雙標，後來改口回到規定的十天，與林右昌同時受訪的教育部長潘文忠當時也被提醒自我監測三日，諸多案例都顯示指揮中心的雙標，遇到特殊人物、規定就轉彎。

蔡總統及指揮中心近日頻表態，「清零不可能，應步步走向與病毒共存。」對於自主健康監測的時間，視各地衛生局規定三到七天，但指揮中心卻是「零」天。也許這是指揮中心評估過風險的決定，但失去親自示範「自主應變」的最佳機會，很難不說可惜。

陳時中 防疫 教育部

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