每千人僅備1份藥 專家：防疫「減災」難達標

本土疫情持續升溫，不少學校為防疫都在門口擺放體溫檢測儀器。（記者陳正興／攝影）

對於總統蔡英文「台灣防疫 策略應持續以減災為目標」，台灣防疫專家多認同此一大方向，意即「減災」就是「減死」，但減災基本條件除提升老年人等高風險族群的疫苗 覆蓋率，更需備妥足夠的抗病毒藥物，但目前指揮中心僅備2萬3500人份口服藥物，平均每千人才有一份藥物，恐難達到「減災」目標。

「減災是對的，我認同這樣的說法」。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢說，過去兩年防疫重點為減少感染人數，現在擔心出現死亡病例，應力求「重症清零」，讓高風險族群及時用藥，積極治療，「減災」等於「減死」。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，欲達成「減災」，最重要的方法為打疫苗、備藥物，特別是藥物數量要足夠，雖然Omicron感染者幾乎都是輕症，但年長者如染疫，仍可能引發重症，高風險族群必須在輕症階段即服用藥物，才能有效預防重症，「以目前的藥量來看，減災，應該是不太夠」。

指揮中心統計，目前全台共有1萬6000人份「瑞德西韋」，默沙東及輝瑞兩種抗病毒藥物合計7500人份，抗病毒藥總數為2萬3500人份，如以2300萬人口推估，平均100人才能分到一份抗病毒藥。

「減災基本功就是打疫苗、備藥物」。黃立民說，「最少最少準備100萬人份抗病毒藥物，也才總人口的5%。」

「台灣的疫情 有如走在吊橋上，現在就是慢慢走，不能跑太快」。衛福部預防接種專家小組召集人李秉穎說，目前正處於從「清零」走向「與病毒共存」的過渡期，還不可放棄防疫，一旦放鬆，疫情馬上爆開。屆時不排除再提升防疫警戒。

李秉穎也表示，未來執行「輕症及無症狀者在家隔離」措施，最大困難在於「抗病毒藥物來源有限」。建議政府購足藥物，才能確保在宅照護的輕症患者健康。

台大公衛教授陳秀熙表示，以重症死亡監測疫情已成全球趨勢，目前台灣重症及死亡人數還在安全範圍，疫情仍在控制中；到了本月中旬，若重症人數不超過20人，死亡在四人以下，即為極低致死率，與紐西蘭同等級。