我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加大熊湖「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

疫苗護照上路 到12類娛樂場所須證明打2劑

台灣新聞組／台北21日電

台灣本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心宣布國內版疫苗護照自今天上午8時起開放民眾申請使用，且今起，民眾前往歌廳、舞廳、夜總會等12類娛樂場所，需配合出示完整接種疫苗紀錄才能入內活動消費，除出示原本的小黃卡外，也可用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」替代。

台北市仍規畫使用台北通疫苗護照，副市長蔡炳坤昨表示，市府會依中央公布的原則調整，還是會走台北通方向，就像打疫苗，會有多種選擇，希望民眾使用台北通是因為比較方便，進場也比較便利。

新北17日起實施「校園疫苗護照」，以健保快易通APP、小黃卡為主，也考慮現場篩檢，以證明已打兩劑後，才准許出入校園。市長侯友宜說，目的是保護沒有辦法打疫苗孩子，暫未規畫其他地方實施，但會視疫情變化滾動調整。

指揮中心去年底比照歐盟規格推出疫苗數位證明（疫苗護照）供出國民眾使用，已核發26萬份，昨宣布擴及國內也可使用。指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，此證明所有接種疫苗的民眾都可下載，且符合歐盟規範的查驗程式，可驗證60國的證明，並提供具實名制的APP作為證明載具。

開放民眾申請疫苗護照的同時，陳時中也表示，因歌廳、舞廳、夜總會、酒吧、夜店等12類休閒娛樂場所，具有接觸不特定人及無法保持社交距離的特性，除原本規定從業人員須完整接種疫苗，現也規定前往活動、消費的民眾，須出示小黃卡或數位證明，確認打滿兩劑疫苗才可進入。

染疫康復者三個月內視同具抵抗力，不需完整接種，僅需使用紙本的解除隔離通知書做為出入證明。民眾未依規定出示將開罰。

針對醫院及住宿式長照機構等，指揮中心本就針對新冠肺炎疫苗接種情形進行規範，民眾出入也要配合出示疫苗紀錄。陳時中說，疫苗護照是眾多工具之一，紙本小黃卡、健保快易通APP的「健康存摺」都可以作為疫苗接種證明使用。昨晚健康存摺也因應需求，增列QR code功能，供店家掃描。

21日起前往歌廳等12類娛樂場所，要先出示完整接種疫苗紀錄，可使用小黃卡、健保快...
21日起前往歌廳等12類娛樂場所，要先出示完整接種疫苗紀錄，可使用小黃卡、健保快易通或數位健康證明供檢視。(記者黃仲裕／攝影)

疫苗 快易通 疫情

上一則

台積掃購發電機 南科業者紛紛跟進

下一則

黑白集／司法若只是特務黨爪牙 哪來真相

延伸閱讀

台本土確診23例新高 境外45例 經貿公司6人確診

台本土確診23例新高 境外45例 經貿公司6人確診
台灣疫情燒到高雄 3確診

台灣疫情燒到高雄 3確診
台本土確診+10 爆護理師第6條傳播鏈 恐還有第7條

台本土確診+10 爆護理師第6條傳播鏈 恐還有第7條
黑白集／蔡政府抹去謙卑 「囂張」是綠官標配

黑白集／蔡政府抹去謙卑 「囂張」是綠官標配

熱門新聞

旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

2022-01-15 23:10
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
桃機群聚案疫情擴大，桃園市環保局在中壢市區進行大規模清消。（記者胡經周／攝影）

本土+15…隔2天到西堤也確診 隔離恐攀2000人

2022-01-16 02:29
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15
空軍嘉義基地四聯隊機號6650的Ｆ-16Ｖ單座戰機，失事墜海今天第4天，搶救黃金72小時結束，28歲上尉飛官陳奕失聯，晚間傳來罹難殉職。陳奕先前就讀官校時，曾登上空軍司令部臉書，強調自己因為想飛而加入空軍。圖/引自空軍司令部臉書

墜海F16Ｖ飛官陳奕 軍方證實罹難殉職

2022-01-14 12:06

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相