疫苗護照上路 到12類娛樂場所須證明打2劑

台灣本土疫情 持續升溫，中央流行疫情指揮中心宣布國內版疫苗 護照自今天上午8時起開放民眾申請使用，且今起，民眾前往歌廳、舞廳、夜總會等12類娛樂場所，需配合出示完整接種疫苗紀錄才能入內活動消費，除出示原本的小黃卡外，也可用「健保快易通 」或「數位新冠病毒健康證明」替代。

台北市仍規畫使用台北通疫苗護照，副市長蔡炳坤昨表示，市府會依中央公布的原則調整，還是會走台北通方向，就像打疫苗，會有多種選擇，希望民眾使用台北通是因為比較方便，進場也比較便利。

新北17日起實施「校園疫苗護照」，以健保快易通APP、小黃卡為主，也考慮現場篩檢，以證明已打兩劑後，才准許出入校園。市長侯友宜說，目的是保護沒有辦法打疫苗孩子，暫未規畫其他地方實施，但會視疫情變化滾動調整。

指揮中心去年底比照歐盟規格推出疫苗數位證明（疫苗護照）供出國民眾使用，已核發26萬份，昨宣布擴及國內也可使用。指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，此證明所有接種疫苗的民眾都可下載，且符合歐盟規範的查驗程式，可驗證60國的證明，並提供具實名制的APP作為證明載具。

開放民眾申請疫苗護照的同時，陳時中也表示，因歌廳、舞廳、夜總會、酒吧、夜店等12類休閒娛樂場所，具有接觸不特定人及無法保持社交距離的特性，除原本規定從業人員須完整接種疫苗，現也規定前往活動、消費的民眾，須出示小黃卡或數位證明，確認打滿兩劑疫苗才可進入。

染疫康復者三個月內視同具抵抗力，不需完整接種，僅需使用紙本的解除隔離通知書做為出入證明。民眾未依規定出示將開罰。

針對醫院及住宿式長照機構等，指揮中心本就針對新冠肺炎疫苗接種情形進行規範，民眾出入也要配合出示疫苗紀錄。陳時中說，疫苗護照是眾多工具之一，紙本小黃卡、健保快易通APP的「健康存摺」都可以作為疫苗接種證明使用。昨晚健康存摺也因應需求，增列QR code功能，供店家掃描。