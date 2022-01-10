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長程旅客抵台機場採陰才放行 最快11日啟動

台灣新聞組／台北10日電
桃機疫情升溫，指揮中心9日宣布調整相關規定包括運動、唱歌、拍照等活動，恢復須戴口罩，但仍有少數民眾脫下口罩在河濱公園慢跑。（記者侯永全／攝影）
桃機疫情升溫，指揮中心9日宣布調整相關規定包括運動、唱歌、拍照等活動，恢復須戴口罩，但仍有少數民眾脫下口罩在河濱公園慢跑。（記者侯永全／攝影）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，為了讓大量境外移入者可以更早被發現新冠肺炎疫情，政府規畫長程班次入境時，旅客要在機場採檢陰性才能離開，如果陽性就直接送往醫院，最快明天啟動篩檢。

新北市長侯友宜9日受訪說，建議中央哪個國家進來最多確診，就要採取更嚴格的限制，並思考是否調整10+4或是7+7等檢疫方案。中廣董事長趙少康指出，桃園機場守好，疫情就守好，他建議把美國列為高風險地區，入境旅客送到集中檢疫所

春節返台高峰將在本周出現，陳時中昨天說，現在機場防疫是在與時間賽跑。桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝昨天已與相關單位討論，並至登機口場勘。

王必勝表示，傳統的檢驗方式必須等待三至四小時不太可能採用，必須使用有效又快速的PCR檢測。王必勝說，長程航班旅客歷經長時間飛行，希望採檢流程不要讓旅客等待超過一小時，目前是希望將流程規畫在一小時內解決，但還是要看最後的解決方案是什麼。依照過去兩周的資料，清晨曾有連續五班飛機降落，約有600名旅客同時抵達，在兩小時內處理600名旅客看起來是最大量，這段期間作業人力與篩檢量能會比較吃緊。

陳時中表示，長程班次旅客入境篩檢，最快明天就開始啟動篩檢，並強調現在是與時間在賽跑。

對於指揮中心擬將帛琉以外的國家，都列高風險國家。新北市長侯友宜建議中央，哪個國家進來最多確診，就要採取更嚴格的限制，並思考是否調整10+4或是7+7等檢疫方案。

陳時中表示，避免因為各種名詞太多，造成行政程序繁雜，將不會再對飛機乘客再做隔離，把帛琉以外的國家都列為高風險國後，帛琉以外的旅客入境需檢疫14天，入境方案不管是7+7、10+4或14天，都是檢疫14天。

侯友宜說，這樣「有改跟沒改差不多」，建議中央哪一個國家進來的最多，就採取更嚴格的限制，不要等境外防線全部被突破以後，讓全民低度活動又賠上經濟，盼中央重視。

趙少康指出桃機五大漏洞，包含回國確診最多、超過入境確診一半以上的美國沒列入高風險地區，反把南非、埃及、納米比亞等回國很少的列高風險送集中檢疫所關14天；以及不給入境旅客做快篩，使可能確診者和機場工作人員、檢疫人員、防疫計程車司機及防疫旅館人員接觸增加風險。

他建議把美國列高風險地區，把旅客送到集中檢疫所，或至少要與其他旅客走不同通道；並引進快速鼻咽PCR檢驗儀器，陰性者才能到防疫旅館。

機場 陳時中 防疫

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