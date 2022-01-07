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桃機群聚再添4例 陳時中：Omicron已進入本土

台灣新聞組╱台北7日電
桃機群聚案有確診者在跨年夜前往金嗓歌友會，當天還有近千人出席跨年活動，6日清潔人員進行環境清消。(記者杜建重／攝影)
桃機群聚案有確診者在跨年夜前往金嗓歌友會，當天還有近千人出席跨年活動，6日清潔人員進行環境清消。(記者杜建重／攝影)

桃機群聚案昨天深夜增加4名案例，累計達12例。新增案例為1名女性機場保全人員，及3名歌友會相關成員。女性保全上月29日連續上班至昨天，僅元月2日未上班，與清潔人員足跡重疊，機場保全公司人員總計391人，將全面進行PCR採檢；此外，金嗓歌友會擴大採檢結果出爐，增加三名確診案例，其中兩人為歌友會會員，另一人是會員的妹妹，歌友會尚有100人待今日完成採檢。

機場保全人員在機場工作時間長達8天，地點分別在入境一樓大廳以及三樓出境外圍。該名保全人員上下班未搭乘交通車，自行上下班。前進指揮所指揮官王必勝表示，由於染疫保全人員與清潔人員部分足跡重疊，機場保全391人中，其中67人已快篩為陰性，但因該名女保全確診，將針對391人進行PCR釐清感染狀況。

桃園市衛生局長王文彥表示，昨天針對金嗓歌友會530多人採檢，其中3人確診，2人是歌友會會員，另一人是會員的妹妹。這兩名歌友會會員一位是60多歲的女性，其妹妹一同採檢確診，另一位會員為59歲的計程車司機，兩名會員都跟案17239歌友會中有足跡重疊，被判定是感染主因。他說，其中一名確診者的小孩也接受篩檢，但結果未出爐，其就讀的桃園某國小今預防性停課一天。

指揮中心指揮官陳時中昨表示「Omicron疫情已經進入本土」，且案17239與社區頻繁接觸，也讓社區Omicron疫情隨時都可能爆發，「疫情到達有點緊張」。

桃機原先的八案確診者家庭接觸者初步皆為陰性，也擴大匡列職場接觸者。針對指標案17230至忠貞市場擺攤，案17239參加的歌友會也全面開啟社區篩檢，但專家憂已有數波感染，陳時中表示，時序上可能有幾波感染的可能性，但社區未篩檢到個案且無不明來源個案出現，還不敢這樣定論。

桃園市長鄭文燦表示，情勢嚴峻，除了疫調匡列，找出傳播鏈，多層次擴大採檢是必要，採檢站正擴大設置，呼籲住歌友會附近居民出來採檢。

桃機群聚感染再擴大，6日深夜再添四例，桃園市長鄭文燦、前進指揮所指揮官王必勝夜裡...
桃機群聚感染再擴大，6日深夜再添四例，桃園市長鄭文燦、前進指揮所指揮官王必勝夜裡趕赴機場說明。(圖：民眾提供)

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