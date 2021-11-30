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防堵Omicron 非洲高風險10國入台 集中檢疫14天

台灣新聞組／台北30日電
疫情指揮中心宣布，從重點高風險十國家入境者，須集中檢疫14天。圖為桃園機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)
疫情指揮中心宣布，從重點高風險十國家入境者，須集中檢疫14天。圖為桃園機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

愈來愈多國家出現Omicron變異株個案，疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，新增馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞為「重點高風險國家」，自12月1日零時起，入境後須至集中檢疫所進行14天檢疫；原先被列入高風險的南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國，昨天零時起加嚴入境檢疫措施。

陳時中表示，入境者如有上述10國旅遊史，須強制至集中檢疫所14天，國籍航空公司機組員若自這些國家返台，則需入住防疫旅宿或符合規定的公司宿舍14天，且入境、檢疫期滿都要接受PCR採檢，另加7天自主健康管理。

台灣昨新增8例新冠肺炎境外移入確定病例，無本土及死亡個案，陳時中說，連續25天無本土個案，但隨著Omicron新變異株出現，原二級警戒再延長至12月13日，防疫相關規定無太大變化，聖誕、跨年等大型活動須全程戴口罩、不可邊走邊吃，在畫定販賣區內才可飲食。

本土疫情平穩，以致疫苗打氣低迷，陳時中昨以新加坡臨床數據為例，80歲以上年長者如能完整接種兩劑，致死率和重症率大幅下降九成，提醒「還沒打疫苗的，該打第二劑的，都趕快去打疫苗。」

陳時中表示，原本期待覆蓋率衝高，就可達成社區群體免疫，但目前看來不太可能，Omicron病毒比較奇特，接種疫苗仍無法防止無症狀者繼續傳播病毒，如果無症狀感染者眾多，將嚴重威脅尚未接種的健康。

為因應新變異株Omicron，行政院長蘇貞昌昨在擴大防疫會議表示，請指揮中心盡速公告相關防疫指引規範，使民眾及主辦單位能提早因應。指揮中心專家會議建議學生施打第二劑疫苗，12至17歲青少年第二劑BNT疫苗接種，預計於12月中旬於校園開打，正印製意願書，預計12月初分發至各縣市，參酌家長同意書簽署速度及行政作業時間，安排接種。

對於日本昨天緊急宣布，從今天起全面禁止外籍人士入境，台灣是否跟進，陳時中說，目前僅允許持居留證者入境，商務客、外籍學生採專案引進，但過年期間將減少專案引進人數，甚至暫停執行。

指揮中心副指揮官陳宗彥在立院備詢時表示，萬一疫情有改變，邊境措施會因應不同國家疫情狀況調整。

陳時中 疫苗 疫情

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