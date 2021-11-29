台開放6類人優先打第3劑疫苗 第2劑接種6個月後追加

陳時中表示，除建議已完成兩劑接種的六類高風險對象在接種第二劑疫苗6個月後，追加接種第三劑新冠肺炎疫苗；其他滿18歲以上民眾可以評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第三劑。（圖：指揮中心提供）

為防堵陸續出現的新冠肺炎 變異株，許多國家加快第三劑接種腳步。台衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天召開專家會議並已達成共識，建議已完成兩劑新冠肺炎疫苗 接種的65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及第九類民眾，應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑。

另外，針對已接種第一劑BNT 疫苗的12至17歲青少年，指揮中心也建議無發生嚴重不良反應者接種第二劑BNT，兩劑間隔12周以上，將由指揮中心與地方政府衛生局規畫安排於校園接種。陳時中表示，仍尊重個人意願，所以也需要家長同意書，但因意願書要重新印製發送，預期施打時間應是12月中旬後。

陳時中表示，考量新冠肺炎疫苗接種後免疫保護力可能隨時間下降，為積極因應變異株對於國內防疫造成的威脅，除建議已完成兩劑接種的六類高風險對象在接種第二劑疫苗6個月後，追加接種第三劑新冠肺炎疫苗；其他滿18歲以上民眾可以評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第三劑。

但對於追加劑接種廠牌尚無明確建議，指揮中心將持續收集國內外相關臨床實驗與研究數據以及各國接種建議，並視國內疫苗接種與供應情形，再提供民眾進行接種。

另外，陳時中表示，會中經專家審慎檢視各國青少年族群新冠肺炎感染、傳播與重症風險、mRNA疫苗等接種策略、疫苗接種後心肌炎發生率與相關文獻。雖然mRNA疫苗接種後發生之心肌炎、心包膜炎，可能與疫苗接種有關，但考量新冠肺炎病毒變異株持續於國際間流行，且農曆春節即將到來，為降低境外移入個案造成國內社區流行風險，應積極提升各類對象第二劑接種率，提升群體免疫力，故建議歲青少年完成兩劑BNT疫苗接種。

另評估現行雖尚無研究證實兩劑接種間隔與接種疫苗後心肌炎/心包膜炎發生率之關聯性，然依據目前疫苗間隔與保護力實證研究結果，及英國、歐盟、加拿大等國之監測與建議，專家建議12至17歲青少年兩劑BNT疫苗間隔為12周以上。

指揮中心說，依據各國上市後監測數據，接種BNT疫苗會出現極罕見的心肌炎/心包膜炎病例，這些病例主要發生在接種後14天內，亦有極少數個案發生於接種後2周至4周間；接種第二劑後發生心肌炎/心包膜炎之比率高於第一劑，且年輕男性發生比例較女性以及其他男性年齡層高。指揮中心特別提醒，民眾於接種BNT疫苗後28天內，如出現下列任一疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，包括胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸(心跳不規則、跳拍或「顫動」)、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，應立即就醫。並於就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。