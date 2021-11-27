阻變異病毒 專家：速建全體免疫

專家認為要防止病毒變異，最好的方法就是打疫苗。（本報資料照片）

新冠病毒新變異株「B.1.1.529」近日在南非竄起，因其感染率、傳染力明顯高於其他變異株，尤其位點變異更多，恐讓現有疫苗 失靈，世界衛生組織（WHO）及各國專家不敢掉以輕心。台灣 專家認為，防止病毒變異，最好的方式就是打疫苗，且全世界須同步，趕在病毒變異前建立群體免疫，才有機會消滅病毒。

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅表示，新變異株「B.1.1.529」得看它是否提高致死率、或讓疫苗效果變差，也可能變成主流株但漸漸流感化，都值得持續關注。他表示，病毒突變是自然現象，新變異株一定較有優勢，包括傳播力較強、適應力較佳，才會取代原有病毒株，成為主流。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，病毒不斷變異是因為「免疫壓力」，當大家都施打疫苗或感染，群體免疫後會壓迫病毒產生突變，但突變得要「傳得出去」才有意義。以此新病毒株來看，其突變點相當多，「免疫逃脫」傳染力較原本病毒株更強，但毒性不一定會更強。

呂俊毅指出，現行許多國家施打第三劑疫苗、追加劑，理論上抗體濃度高，不容易造成感染。但出現新變異株，一定是病毒在許多人身上不斷複製、傳染，才會產生變異，因此大規模施打疫苗相當重要。

王任賢認為，為防止病毒變異，最好的方式就是打疫苗，且全世界須同步，趕在病毒變異前建立群體免疫，才能真正消滅病毒。他直言，病毒變異是給疫苗富裕國「當頭棒喝」，他們的疫苗打到第三劑，但無視其他國家可能連第一劑都沒打，成了病毒變異「溫床」。

目前台灣75歲以上長者仍有兩成不願施打任何疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 也呼籲，現階段疫苗數量充足，還沒施打者可盡快就近施打。由於歐盟規定明年暑假打完三劑才能出國，他說針對台灣第三劑規畫，目前還在規畫，可能在民眾完整接種二劑疫苗後，最快過六個月後安排第三劑。