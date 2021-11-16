柯文哲批高端非混打是重打 陳時中：有他的道理

高端疫苗。(本報資料照片)

中央疫情指揮中心宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種1劑或2劑高端疫苗 者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，台北市長柯文哲嗆中央，「請大大方方承認這不是混打，而是重打」；對此衛福部長陳時中 今於立法院受訪時坦承，「講的也有他的道理在，整體疫苗上，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」。

對於混打是否全年齡開放，並有多少劑BNT、莫德納疫苗？陳時中回應，劑量還要再精算，因為15期已經全部開放，「基本上只要符合各疫苗要求的年齡（18、20或12歲）都可以打」。

對於網友批評，打高端疫苗的人，出國還要再打兩劑國劑疫苗，「2加2根本是0加2，可以提名諾貝爾數學獎」，陳時中表示，「未免太酸了一點，諾貝爾獎 沒有那麼容易得到」，他也解釋，高端是蛋白質疫苗，像英國對國外回來的人，若是打次蛋白疫苗，也允許打其他的疫苗，總是以打兩劑為基本要求，美國的情況，台灣也通過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專業討論，「這也是個變通方法，並不是所有打高端的人都要打兩劑，要視實際需要再來打」。