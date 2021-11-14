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僅4國允許入境 高端族出國需混打 民怨「白打了」

台灣新聞組／台北14日電
衛福部長陳時中13日出席台灣醫學會演講，分享防疫經驗，認為實名制仍然有必要。（記者曾原信／攝影）
衛福部長陳時中13日出席台灣醫學會演講，分享防疫經驗，認為實名制仍然有必要。（記者曾原信／攝影）

國際邊境開放，卻也設下疫苗接種等入境限制，多國採認定WHO認定之的合格疫苗，其中未包含高端疫苗。指揮中心宣布出國民眾可「改打其它三款國際認證疫苗」，遭質疑「民眾白打了」且抗體效價堪慮，身體恐吃不消。

據本報系聯合報報導，陳時中出席《2021台灣醫學周》接受媒體採訪指出，這是針對特殊出國需求者不得已的變通措施，若當地國沒有嚴格入境需求，那就不需要改打，身體的抗體是足夠因應的，也已請專家就時間點進行配套及建議。

指揮中心原先宣布，有紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、色列、貝里斯等六國接受高端疫苗，昨更正資訊，拿掉以色列及阿根廷，只有四個接受打高端疫苗的國人入境，指揮中心發言人莊人祥說，外交部提供資訊有誤，因此更正。

對於高端疫苗者改打國際認證疫苗，是否代表國際認證「此路不通」，衛福部長陳時中說，「不會不通啊，而是要有方法可以解決問題。」遭質疑此舉是考量黨政人士出國，他則回應表示，「最先注意到是學生族群有返校就讀需求。」

陳時中指出，聖誕節過後美國恢復實體上課，年輕族群過去施打序為較後面，加上疫苗到貨慢，有選擇施打高端疫苗，但考量到未來返回美國讀書，除了跟美方持續溝通外，也需要一條路可以走，至於黨政人士要出國不是考慮範圍，至於出國做生意者，年紀長都有疫苗打，可能影響不大。

另據台北中國時報報導，陳時中坦承，高端疫苗可能打不完，「不用騙自己！」並表示，要發揮地球村、友邦的效益，看哪裡有缺就往哪裡送。

高端疫苗 陳時中 美國

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