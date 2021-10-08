自購莫德納疫苗113萬劑抵台 效期至明年3月2日

台灣政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨一點多運抵桃園機場，海關人員在機邊執行驗放通關的程序。記者鄭超文／攝影

苦苦等候莫德納 (Moderna )疫苗 的民眾終於有好消息，台灣 政府採購的第八批疫苗113.21 萬劑，在9日凌晨1點20分運抵桃園機場，班機降落後滑行進入507貨機坪，清消人員先消毒，再由海關關員在機邊完成驗放通關程序，隨後運送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

第八批莫德納疫苗由華航CI-5245航班的747F貨機運送，行政院長蘇貞昌8日在臉書發文表示，政府自購莫德納疫苗已經在8日早上六點多順利從美國亞特蘭大起飛，稍晚將會抵達台灣。但是由於班機延誤近3個小時才起飛，並且中停安克拉治加油，原本8日晚抵達的疫苗也因此無法如院長所願，延到9日才抵達。

中央流行疫情指揮中心表示，台灣採購之莫德納疫苗目前共有371.21萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108萬劑及本批113.21萬劑，本批疫苗效期至2022年3月2日。