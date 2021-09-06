新北幼兒園群聚染疫擴大 2天爆出15人確診

侯友宜證實新北再有5人確診包括2名幼兒3名家長。（記者張哲郢／攝影）

新北幼兒園6日爆群聚事件，九名師生及一名幼兒媽媽共10人確診。7日疫情 進一步擴大，新增兩位幼兒及三位家長確診，兩日染疫人數達15人，也波及北市幼兒園、新北某國小緊急停課。

新北巿長侯友宜 7日上午宣布，新增2幼兒3家長確診，182名相關人員送到防疫旅館，目前162位陰性，其他還在陸續採檢，會因應疫情，擴大隔離。

新北市幼兒園群聚案擴大，新北市長侯友宜昨宣布升強化二級警戒，結果中和某國小今又爆出確診個案。侯友宜緊急取消今日上午行程，並緊急召開內部疫情會議，於9時50分對外說明。

衛生局表示，中和某國小有學生的家人因為前往醫院陪病時接受PCR採檢，結果呈現陽性，家人立刻被匡列採檢，發現這名學生也確診，該生CT值為32，但為求慎重起見，該班級將停課14天，全校預防性停課3天。

侯友宜說，這次幼兒園染疫事件，視同Delta病毒來襲，全力備戰，在幼兒園老師確診後，這部分不容等閒視之；一圈二圈方面及第三圈調查，就是希望在第一個時間，就能做好充分迎戰的準備，所以昨天下令強化二級警戒。

一旦確認Delta 新北取消餐廳內用

基因定列還未出，侯友宜懷疑是Delta變異株 入侵，一旦確認基因定序是Delta變異株，他表示，餐廳內用一律取消。面對Delta變異株要再更戒慎恐懼，更嚴格落實管控低度活動，尤其脫口罩吃飯最危險。

侯友宜說，特別要求中央在基因定序方面，能加快腳步，詳細比對變異株與長榮機師關係。

侯友宜說，昨天也下令所有醫療量能快速啟動全面恢復，包括專責病房、集中檢疫所、防疫旅館、社區篩檢站，全部恢復並增量，絕對不是面對alpha病毒的數量，而是視如Delta來襲，並召集醫療院所商討，做好充分準備。

他也關心孩子疫苗施打情形，他說，希望疫苗趕快施打，輝瑞已進來了，能早一天就早一天打。

到底感染源何在？侯友宜說，昨天下午CT值出來後，開專案會議，每位幼兒有的CT已高達34，有的還20幾，到底是老師傳染學生還是學生傳染老師，是家長傳染學生帶進校園，這方面也啟動全面疫調。希望有效控管，不要擴大。