為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」

行政院針將對疫苗平台進行討論，是否採取地方發通知單及預約平台雙軌施打，最快31日會有結果。（本報資料照片）

昨天是第四輪疫苗 開打首日，部分縣市因疫苗量不足、調度分配出問題，導致已預約民眾撲空；第二劑疫苗施打須上網登記，造成許多長者不便，不分藍綠縣市首長齊逆時中，促採預約、通知雙軌制。對此，指揮中心指揮官陳時中 表示將進行討論，最快今天會有結果。

此外，台灣 新冠肺炎疫苗出現斷炊疑慮，部分縣市與國、高中教師疫苗都停打。「蔡政府說好的疫苗呢？」國民黨主席江啟臣昨天批評，民進黨政府上周還大肆批評地方政府疫苗施打速度慢，這周就沒疫苗給民眾打，失信於民。

綜合媒體報導，許多長者不會上網預約第二劑疫苗，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦呼籲中央採預約、通知制雙軌並行，避免長者憂慮，或者因數位落差造成恐慌，幫長者施打疫苗「求好求穩不求快」。

台中市長盧秀燕、新竹市長林智堅則盼第二劑接種能比照第一劑模式，由民政系統通知長者；林智堅說，新竹市有疫苗預約專線可供服務，市府也會持續跟中央溝通，希望中央能讓地方因地制宜。

台南市長黃偉哲昨也宣布，即起75歲長者可打電話到區公所、戶政事務所、衛生所預約，或帶健保卡到場由單一窗口專人協助登記，全力消弭數位落差。

面對藍綠縣市齊逆時中，陳時中表示，目前疫苗接種工作壓力大，擔心發通知書會造成負擔，「還是傾向能在預約平台來解決相關問題」，但會將各方建議納入參考，今午與行政院政委唐鳳團隊討論，找出折衷的做法，為長輩開方便門。

另外，彰化縣傳出通知第四輪共6萬7000多人預約接種，但中央只配發2萬多劑疫苗，民眾不解，為何醫院沒疫苗，卻還能預約接種成功。

陳時中表示，中央配發給彰化的疫苗量不會少，當初各縣市都有結餘量都是要留到這一輪打，但這幾天施打量能大，多集中這幾天接種完畢，並表示「缺少的量，我會親自聯繫，不會讓他們缺。」