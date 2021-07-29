台疫苗荒 雙北嗆中央綠縣市也跳腳 陳時中：地方打太快

許多縣市第四輪疫苗施打都被迫喊停，縣市長質疑中央疫苗配送不均。（記者蘇健忠／攝影）

全台各縣市鬧疫苗 荒，中央撥發各縣市的疫苗不均，連第四輪疫苗施打都被喊停，不僅雙北嗆中央，連民進黨 執政縣市都跳腳。衛福部長陳時中 表示，疫苗都夠，是地方打太快，最新抵台的58萬劑AZ疫苗會在一周內完成封緘檢驗，預計8月4日配發各縣市施打。台北市長柯文哲昨回嗆，「打太慢要怪我，打太快也要怪我，叫他自己來打好了」。

柯文哲表示，北市8月3日之前還有疫苗，8月4日之後就要等中央新一批疫苗下來，但會擠壓到補習班的疫苗接種時間。新北市長侯友宜說，新北打得快、打得好，所以8月1日至4日無疫苗可打，呼籲中央配送一定要算精準，民眾若收到施打疫苗簡訊卻無法接種，情何以堪。

台南市長黃偉哲昨出席民進黨中常會時表示，第三輪疫苗配送能量與預約系統出現落差，導致系統發了簡訊請大家去登記，卻發現疫苗不夠。蔡英文總統表示，疫苗配送都足夠，至於地方政府將疫苗挪到前面類別施打而導致的問題，已請指揮中心設法處理。

民進黨執政縣市也缺疫苗，澎湖縣民進黨立委楊曜昨甚至賭上政治生命說，本月16日中央曾承諾，三周內會配給澎湖縣超過2萬1000劑疫苗，如果中央配發澎湖的疫苗數未兌現，他將放棄立委連任，向鄉親負責。

高雄市長陳其邁指出，疫苗數量和實際的需求還是有點落差，地方省吃儉用，勉強達到平衡，但這波打完，疫苗庫存就很緊張了，希望有更多的疫苗數量，可以供給預約接種的民眾。

桃園市長鄭文燦表示，第四輪原預估安排20萬人接種，現在降載到12萬7000人，疫苗供應吃緊是共同情況，但已預約接種的民眾不受影響。台南市衛生局表示，26日晚間突然接到中央通知疫苗不夠，趕緊將服務量從13萬砍到5萬多，萬一民眾預約又沒疫苗，問題就更嚴重。

中央公費疫苗預約平台，彰化縣第四輪簡訊通知6萬7847人，但中央只給2萬6400劑，彰化縣以先前剩餘量勉強湊足3萬9000多劑，準備下周施打，不料衛生局前晚突然被通知將少8000多劑。彰化縣長王惠美昨親自聯繫行政院秘書長李孟諺，政院口頭承諾補回原規畫的2萬6000多劑；王說，若未如實發下來，也只能暫停施打。

地方政府抱怨，疫苗不足讓所有國高中教師接種。陳時中昨說，原定開學前14天施打疫苗計畫不變，27日到貨的58萬劑AZ疫苗已足夠讓教師們接種。