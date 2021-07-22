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舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

開放疫苗混打 指揮中心鬆口

台灣新聞組／台北22日電
台灣是否開放疫苗混打，疫情指揮中心專家小組召集人張上淳21日首度鬆口指已在討論中。（圖：指揮中心提供）
台灣是否開放疫苗混打，疫情指揮中心專家小組召集人張上淳21日首度鬆口指已在討論中。（圖：指揮中心提供）

台灣民眾關心何時才有新疫苗進口，何時才能混打AZ以外的其他廠牌，包含莫德納、BNT疫苗甚至國產疫苗等。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨天首度鬆口，指國際間已經有許多實證研究證實混打保護力更高，台灣不一定要重複做實驗；並說BNT到貨時間還有變數，因此專家小組會就AZ＋BNT、或AZ＋莫德納的兩方案討論何者先行。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，感謝慈濟要捐贈的BNT疫苗已經完成初步簽約，但實際疫苗抵台時程無法掌握，等到確定後會做出恰當安排。

至於目前台大醫院及長庚醫院都屬實施「AZ+莫德納」等混打試驗，呼聲高的還有AZ混打BNT疫苗或國產疫苗等計畫。張上淳表示，混打模式在疫苗小組討論時要看有無國際及台灣的時程資料，其中「AZ混打BNT」確實有國際資料，台灣不用重複做相關實驗，但當初沒有AZ+莫德納的報告，有專家建議在等待國際報告之外，台灣自己也可以做實驗。疾管署日前指定台大醫院執行AZ混打莫德納的臨床試驗計畫，預計二～三個月後結果出爐。

至於國產疫苗的混打，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組委員強調，會希望有做這樣的實證資料，看看國產疫苗是否可以跟其他廠牌疫苗混打。

至於國產疫苗目前的審查進度高端審查紀錄，其中也會涉及到台灣另一家國產疫苗聯亞的審查狀況，陳時中表示，「聯亞也還沒審，影響公平性的資料會暫緩公告在相關資料的公告。」相關審查有些不公平的地方，有些公布時間沒到，有些內容比較敏感，會將部分資料會在另一家審查完畢後公告，一定會在兩周後公告。

至於眾所期待的BNT疫苗混打是否能在抵台後宣布通過混打，張上淳表示，AZ+BNT疫苗是否會提早執行，國外實證資料中有200件個案已足夠交由小組報告討論，加上BNT何時抵台也是變數，到底是AZ+莫德納先通過小組討論，還是AZ+BNT先通過很難說。

疫苗 台灣 莫德納

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