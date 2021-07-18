我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

疫苗夠了？藍：張忠謀APEC喊話拆穿蔡政府謊言

台灣新聞組／台北18日電
行政院長蘇貞昌17日表示，不能公布疫苗採購的詳細內容。國民黨立委批評，「行政院究竟是藥廠下屬？還是人民的行政院？」圖為台灣自購62.6萬劑AZ疫苗，日前抵達桃園國際機場。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌17日表示，不能公布疫苗採購的詳細內容。國民黨立委批評，「行政院究竟是藥廠下屬？還是人民的行政院？」圖為台灣自購62.6萬劑AZ疫苗，日前抵達桃園國際機場。（本報資料照片）

台積電創辦人張忠謀在亞太經合會（APEC）喊話：「台灣希望加速取得更多疫苗」。國民黨主席江啟臣昨說，「國民黨願意幫忙！KMT Can Help！」呼籲蔡英文總統比照鴻海與台積電模式，讓國民黨與縣市政府幫國家、人民取得更多疫苗。

江啟臣說，張忠謀在APEC每句話都須經蔡總統與外交部再三確認，前天說台灣需盡快取得更多疫苗，說出蔡總統真心話，也幫台灣人民說出現狀，打臉近日行政院與指揮官陳時中稱「台灣疫苗已足夠」的說法。

國民黨昨三問蔡總統，若台灣疫苗數量如民進黨政府所稱已足夠，為何現在還有如此多民眾只能望疫苗興嘆，苦等不到接種？張忠謀為何要在APEC大聲疾呼請求協助？外交部為何不立即對國際宣布台灣已不需疫苗捐贈？

民進黨發言人簡舒培表示，張忠謀談話重點在於凸顯當前全球疫苗供應不穩定的狀況，可能對全球經濟復甦造成衝擊，也倡議各國強化防疫，包括物資上的相互支援協力。

黨政人士說，這次APEC會前會的主題聚焦疫情上全球經濟的復甦，張忠謀在會中發言均遵循蔡總統所交代的二大要點，其談話重點在凸顯當前全球疫苗供應不穩定的狀況，可能對全球經濟復甦造成衝擊，也倡議各國強化在防疫，包括各項物資上的相互支援協力；對於被國民黨扭曲成批評蔡政府說謊，令人遺憾。

台北市長柯文哲昨天說，如果變種病毒繼續演化下去，說不定明年可能還要再加打一劑，民間買的「1500萬劑先進來吧」。新北市長侯友宜說，台灣現階段雖然疫苗不足，但只要不分中央、地方與民間，大家團結努力購買，相信很快就會買足，讓覆蓋率達群體免疫標準。

疫苗 台灣 國民黨

上一則

提前解盲有風險 專家：影響國產疫苗試驗完整性

下一則

蘇貞昌堅持疫苗採購不能說 藍：政院成了藥廠下屬？

延伸閱讀

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

張忠謀APEC喊話：台灣需要更多疫苗

張忠謀APEC喊話：台灣需要更多疫苗
張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光
APEC提疫苗 張忠謀：我們仍需更多數量且要儘快取得

APEC提疫苗 張忠謀：我們仍需更多數量且要儘快取得

熱門新聞

有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口