疫苗夠了？藍：張忠謀APEC喊話拆穿蔡政府謊言

行政院長蘇貞昌17日表示，不能公布疫苗採購的詳細內容。國民黨立委批評，「行政院究竟是藥廠下屬？還是人民的行政院？」圖為台灣自購62.6萬劑AZ疫苗，日前抵達桃園國際機場。（本報資料照片）

台積電創辦人張忠謀在亞太經合會（APEC）喊話：「台灣 希望加速取得更多疫苗 」。國民黨 主席江啟臣昨說，「國民黨願意幫忙！KMT Can Help！」呼籲蔡英文總統比照鴻海與台積電模式，讓國民黨與縣市政府幫國家、人民取得更多疫苗。

江啟臣說，張忠謀在APEC每句話都須經蔡總統與外交部再三確認，前天說台灣需盡快取得更多疫苗，說出蔡總統真心話，也幫台灣人民說出現狀，打臉近日行政院與指揮官陳時中稱「台灣疫苗已足夠」的說法。

國民黨昨三問蔡總統，若台灣疫苗數量如民進黨政府所稱已足夠，為何現在還有如此多民眾只能望疫苗興嘆，苦等不到接種？張忠謀為何要在APEC大聲疾呼請求協助？外交部為何不立即對國際宣布台灣已不需疫苗捐贈？

民進黨發言人簡舒培表示，張忠謀談話重點在於凸顯當前全球疫苗供應不穩定的狀況，可能對全球經濟復甦造成衝擊，也倡議各國強化防疫，包括物資上的相互支援協力。

黨政人士說，這次APEC會前會的主題聚焦疫情上全球經濟的復甦，張忠謀在會中發言均遵循蔡總統所交代的二大要點，其談話重點在凸顯當前全球疫苗供應不穩定的狀況，可能對全球經濟復甦造成衝擊，也倡議各國強化在防疫，包括各項物資上的相互支援協力；對於被國民黨扭曲成批評蔡政府說謊，令人遺憾。

台北市長柯文哲昨天說，如果變種病毒繼續演化下去，說不定明年可能還要再加打一劑，民間買的「1500萬劑先進來吧」。新北市長侯友宜說，台灣現階段雖然疫苗不足，但只要不分中央、地方與民間，大家團結努力購買，相信很快就會買足，讓覆蓋率達群體免疫標準。