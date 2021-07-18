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十多人屏東villa群聚吃火鍋 政院官員遭爆在列

台灣新聞組／台北18日電
牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」被檢舉十多名房客在餐廳吃火鍋、喝紅酒，縣府已開 罰業者。（圖：民眾提供）
牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」被檢舉十多名房客在餐廳吃火鍋、喝紅酒，縣府已開 罰業者。（圖：民眾提供）

台灣持續防疫三級警戒至7月26日，雖然部分場所「微解封」，但台灣本島縣市仍全面規定禁止內用。屏東縣政府14日接獲檢舉，指屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」飯店13日晚間有旅客不顧規定群聚吃火鍋、飲酒，爆料者指出，當晚人數共14至18人，且包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。

行政院官員表示，還在瞭解中。屏東縣政府則指出，交通旅遊處於14日派員前往稽查，就室內不得超過五人部分對業者開罰，13日晚上在牡丹灣餐廳群聚未戴口罩的十多名客人，正根據實聯制資料追查中，若屬實將開立舉發單送衛生局裁罰，至於名單涉及個資不能公布。

被爆料的陳政聞曾任二屆高雄市議員，2018年地方選舉連任失利，隔年4月上任行政院南部聯合服務中心執行長。知情人士說，行政院長蘇貞昌已經得知此事，並詢問過陳政聞的說法。相關人士指出，陳政聞當天只是帶妻小住宿，並未內用聚餐。

據悉，事發後「牡丹灣villa」飯店員工相當低調，屏東縣政府稽查時要求業者交出「實聯制」名單，也包括陳政聞在內，但業者對於是否有監視器影像等問題，僅回「沒有存檔」。

據了解，當晚大規模群聚方式是旅客自行攜帶食材及飲料，要求使用飯店餐廳，業者一度有疑慮，最後仍開放給旅客使用，煮火鍋的餐具也是飯店提供，讓部分員工「看不下去」，也有其他旅客詢問業者，為什麼會有人內用？

知情人士說，由於三級警戒規定不能內用，也不能邊走邊吃，甚至還有一般民眾還因為在家聚會超過五人就被檢舉開罰，風聲鶴唳，因此當時「牡丹灣villa」內部突然有大批旅客群聚用餐，格外引人注目，才遭到其他旅客及員工拍照爆料。

牡丹灣villa日前發道歉聲明，疫情微解封當天，因同仁處理不周延，造成困擾，向社會大眾道歉，承諾在疫情完全解封前，以最高標準落實防疫措施，做好嚴謹的防疫規範。

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