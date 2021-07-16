張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

台積電創辦人張忠謀。（截圖自總統府直播）

台積電創辦人張忠謀17日代表蔡英文總統出席亞洲太平洋經濟合作組織（APEC ）的「非正式領袖閉門會議」，張忠謀於會後記者會中表示，他有在會議致詞時提到台灣 希望加速取得更多疫苗 ，以及包括半導體晶片在內的自由貿易原則疫後應推動，不過接續發言的美國沒有任何反應。

蔡英文日前表示，將請張忠謀透過今晚的「非正式領袖閉門會議」表達兩項主張，分別是期許APEC組織就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力；另面對疫後時代的挑戰，APEC成員國也應攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

張忠謀今晚結束閉門會議後於總統府舉行記者會，張忠謀表示，他在會議中致詞時有提到，台仍然需要更多疫苗，而且要更快取得，其他APEC成員也需要幫助，需要向擁有生產超過所需的APEC成員國尋求協助，並針對疫後經濟復甦， 敦促APEC會員在考慮國家安全需要後，進行彼此間與全球的自由貿易。

對於媒體提問，其他會員國是否有針對他的發言表達不同意見，張忠謀回應，「一共21個會員發言，我是第18個，我發言之後只有3個會員發言，我沒有聽到這3個會員對我發言有任何反應」，他也透露，「這3個會員其實也包括美國」。

國發會主委龔明鑫則表示，對於疫苗如何更公平、快速取得，讓疫情可以獲得控制，很多領袖都有提到，有些會員也願意做一些分享，但不能透露國別，至於自由貿易的部分，也有幾位領袖提到疫後要在APEC原則裡要盡速恢復跟推動。

另對於張忠謀致詞時提及半導體晶片自給自足趨勢，有無其他領袖特別針對台灣發表意見，張忠謀則表示，「沒有」，但他也說，貿易自由是很多領袖，不只新加坡，都以每個不同形式(提到)。