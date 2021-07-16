搶莫德納…全台爆混打亂象 醫師也來鑽漏「闖關」

新冠疫苗混打尚未開放，全台已出現民眾想混打現象，各地接種站陸續建置連線系統查核。圖為台北花博接種站，醫護帶計時器控制人流。（記者邱德祥／攝影）

台灣尚未開放新冠肺炎疫苗 混打，但各地陸續出現混打案例；台中市昨查出上周有五名已接種AZ疫苗者「闖關」混打莫德納 疫苗，其中一名洗腎病患打完後出現微燒等不適。嘉義市陸續揪出30多人注射過AZ、又預約莫德納，其中一人為北部教學醫院醫師；基隆兩名打過AZ疫苗的開業醫師，前往疫苗施打站想改打莫德納疫苗，被發現者全被拒絕施打。

嘉義市一接種站由聖馬爾定醫院承辦，院長特助兼社區醫療部主任陳汶均說，本月1日發現1男2女打過AZ疫苗，8日比對又揪出5男1女，其中還有名北部某教學醫院的男醫師，他表示身體不佳，怕AZ第二劑副作用，才想改打莫德納；其餘大多推稱「忘記有打過」，有人說「孩子幫忙預約的」，院方通知因未開放混打後全退掛。

台北市副市長蔡炳坤表示，昨天有一名長者預約施打莫德納疫苗，但他早已打過第一劑AZ疫苗，醫護人員發現後當場告知目前只接受預約施打第一劑莫德納的65歲以上長者，沒有開放第二劑預約，也告知政府目前沒有開放混打，未讓對方接種。

台中多個快打站發現上周有民眾試圖闖關混打疫苗，其中石岡、豐原、北屯、潭子、南屯等快打站各發現一例「闖關成功」；這五人都是第一劑打AZ疫苗，第二劑打莫德納疫苗。

台中衛生局調查發現，闖關者多數具多重接種身分，如醫護人員或慢性病患者，刻意選擇到快打站利用「沒連線健保 系統機制」漏洞，且撕掉健保卡上疫苗註記貼紙，向工作人員聲稱沒打過疫苗，等打完莫德納疫苗後再拿出黃色疫苗接種紀錄卡註記，讓現場人員「臉都綠了」。

台灣有人搶著混打疫苗，說穿了，其實是體現了對疫情的恐懼，進而為自己追求更好的保護力。民眾不論有意或無意闖關混打，都凸顯政府系統防漏機制的不足，疾管署及健保署稱只要連上系統皆可查，卻不管各接種站是否能連上系統。

另外，指揮中心至今仍未開放混打，理由是科學證據還不夠明確。相較國際上陸續嘗試混打，包括德國總理梅克爾挺身試驗，南韓也宣布開放，同時也有研究顯示，混打能產生強大的保護力，難怪會有人躍躍欲試。