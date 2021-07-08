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卓榮泰轟柯文哲像共產黨「打了就跑」 台北人不應再忍

記者丘采薇／台北報導
前民進黨黨主席卓榮泰。(本報系資料照片)
前民進黨黨主席卓榮泰。(本報系資料照片)

台北市長柯文哲昨天接受媒體人趙少康專訪，對中央火力全開，並指環南市場記者會是指揮中心指揮官陳時中設局。民進黨前主席卓榮泰今天在臉書砲轟，他說，「台北人該忍他、讓他、由他、不理他嗎？台北市民不應該每天被市長圈在對中央政府的憤怒當中。」他還批評，柯文哲「打了就跑」的戰法，像極了共產黨。

卓榮泰說，這位市長自己是醫師，但他此刻最需要的是找醫師，治一治內心的不安、狂傲與怨懟；什麼叫做「陳時中把我騙去環南市場開會」，自以為被設局？什麼叫做「我要選總統不必宣布，不選才需要宣布」，自以為台北人必須忍受這種狂妄？什麼叫做「總統府打幾支疫苗，我隨時公布」，但卻一直避談自己的好心肝。

卓榮泰說，這位醫師每天不斷在創造新名詞迷惑大眾為掩蓋自己的無能為力，靠話術防疫，藉仇恨卸責，而台北疫情卻是市場、社區連環爆不停；「我是台北市民，我可以像市長罵中央一樣天天罵市長嗎？」

卓榮泰說，台北市府同仁、台北市醫護人員都非常辛苦努力投入防疫，市民感激在心，不過市民還是需要一位用心負責的大隊長，而這位醫師每天只在放火燒中央，並且放了就走，繼續再找下一個新戰場；這種「打了就跑」的戰法，像極了共產黨，對第一線防疫人員不公平，也對防疫工作完全無益。

卓榮泰說，民進黨前秘書長羅文嘉日前三番兩次提醒防疫工作要注意「下一題」，而這位醫師市長昨日的講話，已經把自己是當做下一任總統參選人了，原來柯文哲的下一題不是為全體市民把關防疫，而是為了謀2024總統大位，他最後也說，他是台北市民，要繼續「忍他、讓他、由他、不理他，再待幾年，看他如何嗎？」他並強調，「請阿北不要帶壞33（台北市副市長黃珊珊）、請33不要學阿北。」

防疫 柯文哲 陳時中

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