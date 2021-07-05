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抵禦Delta病毒 專家促疫苗混打

台灣新聞組／台北5日電
為抵禦Delta病毒，專家建議疫苗混打，疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口，表示計畫核可中。（記者楊雅棠／攝影）
為抵禦Delta病毒，專家建議疫苗混打，疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口，表示計畫核可中。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新增本土確診數連十天降至百例之下，7月12日能否「微解封」？專家表示，關鍵在嚴防Delta變異株致使疫情再起，疫情指揮中心應快做疫苗混打指引。

台北中國時報報導，疫情中心指揮官陳時中對此已鬆口，表示計畫核可中。發言人莊人祥表示，已有醫學中心執行AZ混打莫德納的臨床試驗，最後試驗結果會送到指揮中心，作為ACIP接種參考。

台灣疫苗接種累積人次已達243萬7809劑量，覆蓋率10.18％，屏東連續四天沒有Delta確診新案。

據報導，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，面對Delta病毒，台灣疫苗不足、人民不易接種第三劑情況下，前兩劑混打以達到更大保護力，是最好解方。

國際知名期刊《刺胳針》最近發表文章指出，「混打疫苗對抗變種病毒，不可避免」。王任賢表示，國外經驗及相關研究已證實，疫苗混打可以增加效果。

王任賢指出，之前AZ出現緩打潮，所以指揮中心不開放混打，但現在台灣混買疫苗，AZ、莫德納等正在施打中，估計之後還有BNT疫苗進來，如果指揮中心再不開放混打，小心最後會淪為「亂打」局面，指揮中心應趕快訂出疫苗混打指引。

本報系聯合報報導，新冠疫苗接種踴躍，行政院發言人羅秉成表示，中央流行疫情指揮中心明天將對外宣布，由行政院政務委員唐鳳規畫的疫苗預約系統，最新的預告登記服務準備上路。據規畫，該系統鎖定第一波測試年齡層為50歲至64歲試行，如同去年口罩實名制，民眾可透過手機APP與藥局登記疫苗接種。

羅秉成表示，疫苗預約系統已經準備好，今天將正式由指揮中心對外說明細節。

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