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台還沒解封 各地景點夜市人潮湧現

記者楊雅棠、邱宜君、黃惠群、陳雨鑫／台北報導
台北市寧夏夜市「微解封」後人潮湧現，消費者謹守防疫規定，落實實聯制，無人邊走邊吃。記者曾原信／攝影
台北市寧夏夜市「微解封」後人潮湧現，消費者謹守防疫規定，落實實聯制，無人邊走邊吃。記者曾原信／攝影

台灣4日新增37例新冠肺炎本土病例、2例死亡個案，雙雙創下本土疫情單日新低。台北市發生多起群聚，新增確診人數超越新北市，外界憂心影響7月12日解封？是否該考慮分區解封？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情往較好的方向走，降級方面，需考慮整體方向，基本上以全國一致為主。

指揮中心還沒決定是否微解封，但很多民眾等不及，雙北自行車道也出現人潮，北海岸、合歡山、武陵等景點都出現了許多人，宜蘭從北到南的網路美食名店更出現排隊人龍，宜蘭人大聲疾呼「我都兩個月沒回宜蘭了，大家能再忍忍嗎？」

市場夜市5大重點管制

台北市6月29日起夜市微解封，4日晚各地夜市也出現排隊人潮。陳時中4日公布市場夜市5大重點管制措施，其中包括，禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃，另嚴格規定容留人數總量管控，減少出入口及身分證尾數分流管制，每人至少需1.5公尺社交距離（即2.25平方公尺面積），如以占地9千平方公尺（0.9公頃）市場、夜市為例，每小時最大可開放入場的容留人數以2千人為上限。排隊熱區應貼上膠條拉出社交距離，強制人車分流。

虎林街、永春市場爆群聚

北市虎林街、永春市場爆發社區群聚感染，13戶、30人確診，其中8戶是家庭群聚，虎林街8個里均屬熱區，北市4日早上8時到晚上8時於永吉國小執行「虎林專案」，針對里民及市場攤販進行造冊，並擴大篩檢，陳時中表示，在匡列上還需要進一步把疫調做清楚，「目前可說沒有失控」。

解除隔離人數達7成9

台本土疫情自5月11日爆發，迄今累積1萬3700人確診，其中676人死亡。指揮中心統計，5月11日至7月2日已有1萬868人解除隔離，解除隔離人數約占確診人數的7成9。

指揮中心強調，確診者於解除隔離時將拿到「解隔單」（康復證明書），若在職場或任何單位遭受不公平待遇，可提出檢舉，依照相關法規，違反者最高可處15萬元罰鍰。

4日新增37例本土病例，12例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月17日至7月3日。在個案分布上，以台北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中。

新增2例死亡個案為案8089、12577，分別是70多歲女性及80多歲男性，發病日為5月18日及6月9日，確診日為5月30日及6月11日，死亡日為7月2日及6月17日。

三級警戒尚未解除，但4日午後的台北市河濱公園已有大批戴著口罩的民眾騎單車、慢跑、...
三級警戒尚未解除，但4日午後的台北市河濱公園已有大批戴著口罩的民眾騎單車、慢跑、散步。記者侯永全／攝影

疫情 陳時中 社交距離

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