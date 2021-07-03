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拒絕人走茶涼 川普於佛州辦第2場卸任後造勢

Delta入侵98國「非常危險」 世衛：病毒仍在突變

台本土個案新增76例 三大果菜市場確診數破百

記者謝承恩、蕭羽耘、陳雨鑫、許政榆、鄭維真、吳淑玲、邵心杰／台北報導
花蓮縣昨開放殘劑預約，有民眾漏夜在接種站外排隊。記者王燕華／攝影
花蓮縣昨開放殘劑預約，有民眾漏夜在接種站外排隊。記者王燕華／攝影

環南市場群聚讓國人防疫神經再度緊張，指揮中心宣布，經過連日來大量篩檢，目前已知環南等三處批發市場累計約200人確診，近期將盡速造冊，強化捆工等流動人員管理，預計8日將再全員採檢。昨天新增本土病例76例、境外移入4例，指揮官陳時中指出，因大規模篩檢使案例數偏高，但整體疫情趨勢往下。

疫情趨勢往下 8日再採檢

外界關心環南群聚是否影響全台三級解封，陳時中指出，這兩天首要任務是先將台北三大果菜市場的傳播鏈控制住，7月12日以後是否解封，要看全民警戒心跟應變速度，指揮中心持續準備指引，若大家遵守的程度愈高，開放的可能性就愈大。

北市及中央成立聯合指揮所，並指揮北榮、北市聯醫及亞東針對三市場擴大篩檢，北榮昨天篩檢逾2000人。陳時中指出，初步篩檢發現，第一市場有88例、第二市場21例、環南市場111例，總計確診逾200人，大多集中在台北市及新北市。

陳時中也說，「目前除了北市三大果菜市場外，其他各地案例也已降下來，牽扯到的縣市範圍也比較少，這是好的方向。」等市場群聚篩檢結果出爐，傳播鏈就會更清楚一點。他說，近期將盡速造冊，強化捆工等流動人員管理，7月8日再全員採檢，根據結果滾動檢討。

疫苗單日接種數創新高

全台7月1日起開放莫德納疫苗擴大接種，全民打氣爆發，指揮中心統計，7月2日單日接種數達18萬4393人次，創下新高。

不過，高雄市出現接種莫德納疫苗後猝死案，小港區74歲吳姓男子有中風及糖尿病史，他2日下午接種莫德納疫苗後約15分鐘，在接種站即陷入休克緊急送醫，醫師研判需氣切；家屬不忍折磨老人家，忍痛放棄急救。高雄市已將此案列入不良反應事件，提請中央流行疫情指揮中心審定。

台南市也有一位住在山上區的85歲阿嬤，前天下午3時許打莫德納疫苗後，晚上6時發燒，家屬昨上午6時發現她躺在床上不動，才驚覺已離世。大兒子說，母親沒慢性疾病，但近幾個月手腳無力，身體虛弱；為保留遺體完整，家人拒絕行政相驗解剖，南市衛生局已將其列為不良反應案件通報。

研擬解隔離者康復證明

陰性證明現在成為出入部分場所的主要依據，但Ct值必須在30以上，部分新冠確診者「時陰時陽」，康復且已解除隔離卻無法取得陰性報告，導致有人無法手術、有人無法進入市場。由於確診康復者取得陰性證明難度高。指揮中心近期研擬規畫「康復證明」，讓國人適當運用，預計本周交由專家討論定案。

昨天新增本土病例76例，個案分布以北市46例最多，其次新北市24例、桃園市3例，新竹市4例。新增10例死亡個案，介於50多歲至90多歲，自去年起累計死亡病例686例，其中678例本土，解隔離人數達確診人數77.3%。

打疫苗 排長龍 台南市北區昨天設置中型施打站，清晨5時即有民眾排隊，上午8時30...
打疫苗 排長龍 台南市北區昨天設置中型施打站，清晨5時即有民眾排隊，上午8時30分開打前，人龍已經繞了好幾圈，引發群聚風險。記者鄭維真／攝影

篩檢 疫苗 陳時中

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