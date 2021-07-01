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日本贈台灣第2批疫苗8日運抵？謝長廷：不能說

中央社東京1日專電
「京都市與台南市推動交流協定書」30日在京都市役所簽署，台灣由台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷與京都市長門川大作（左）相談甚歡，謝長廷贈門川大作台灣黑熊吉祥布偶。中央社
「京都市與台南市推動交流協定書」30日在京都市役所簽署，台灣由台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷與京都市長門川大作（左）相談甚歡，謝長廷贈門川大作台灣黑熊吉祥布偶。中央社

媒體關切日本將追加提供台灣的AZ疫苗是否於7月8日運抵台灣，駐日代表謝長廷不願透露，僅回答：「不能說。」他表示，駐日代表處還在處理此事，一切都很順利。

日本外務大臣茂木敏充6月25日在例行記者會上宣布，先前已提供疫苗給台灣、越南，今後將追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣、越南。至於提供疫苗給台灣的時間大概是在7月中旬以前。

謝長廷今天在駐日代表處台灣文化中心出席「謝謝日本彩稿展」時被媒體追問日本第2批贈台灣的AZ疫苗是否於7月8日運抵台灣時謹慎回答：「不能說」。

他表示，這批疫苗是由九州的藥廠生產製造後整批運到東京。因為法律文件之前已做過一次，所以這次駕輕就熟，一切都很順利，現在包括疫苗運抵後的儲存問題等，還有一些手續尚未辦完。

英國製藥大廠阿斯特捷利康與日本政府簽約，將提供1億2000萬劑（約6000萬人份）疫苗給日本，其中約3000萬劑從歐美進口到日本，其餘在日本國內製造。

疫苗的原液由JCR製藥公司（位於兵庫縣蘆屋市）生產，由製藥公司「KM生物」（KM Biologics，位於熊本市）與製藥大廠「第一三共」（東京）負責製劑化的工程。

謝長廷表示，代表處原本還考慮到疫苗在九州生產，可能需利用到關西或九州熊本的機場運送，或許作業會較為耗時，但日方這次要提供疫苗給好幾國，所以由日方統籌運輸，駐日代表處可省去很多事務。他研判，這次疫苗應該也是從東京成田機場（千葉縣）運出。

茂木6月25日宣佈，日本將從7月1日起將無償提供AZ疫苗給印尼、馬來西亞等國，並對台灣、越南各追加提供100萬劑。

日本提供給印尼和馬來西亞各100萬劑AZ疫苗，今天上午貨機從東京成田機場起飛。這是日本繼6月4日提供給台灣、16日提供給越南之後，第3波提供疫苗給外國的行動。今後也將提供AZ疫苗給泰國及菲律賓各100萬劑。

日本也打算透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供疫苗給其他東南亞、西南亞國家，以及太平洋島國共1100萬劑。

疫苗 日本 台灣

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