怕波及家人染疫 警疫期執勤乾脆睡駐地

萬華交通分隊警員石明謹說疫情影響整個經濟，警察工作也產生劇變，員警對「危險」認知徹底改變。(記者李隆揆／攝影)

警察 站在防疫第一線，處理在家猝死、路倒的對象都可能是染疫者。交通警察石明謹說，警察是染疫高風險族群，工作也產生劇變，這段時間深刻領悟世事無常，應把握當下才不會遺憾。

石明謹從警24年，現為台北市警局萬華分局交通分隊警員，勤餘也是資深足球球評。他平時負責處理車禍 事故，尖峰路口交通疏導，也負責轄區巡邏、舉發交通違規。

他說，交警處理事故，約有三分之一上班時間忙著進出醫院。疫情 爆發後，染疫風險增高，身上也多了許多防護裝備，增加不少負擔。過去萬華疫情發燒時，傷患常送鄰近和平、中興醫院處置，但當時萬華是重災區，有民眾堅持到更遠的醫院治療，交警也只能跟著當事人東奔西跑。

石明謹感受深刻，疫情影響整個經濟環境，最熱鬧的夜市歇業，沒有存款的社會底層過得更辛苦，尤其街友。

警察工作也產生劇變，員警對「危險」認知徹底改變。以前最怕被攻擊，所以穿上防彈衣，現在最怕染疫，「所以你不會想走進店家關心民眾，而是連一般民眾都得提防，保持距離。」

但業務能少跑、話能少講，事故發生時卻不能不到場處理。逮捕犯人、護送傷患，免不了近身接觸民眾。「有些同事怕傳染家人不敢回家，乾脆睡在駐地。」這段時間警察執勤身心壓力非常大，他習慣用餐時獨自躲在寢室裡，再翻翻書紓解壓力。

現在警機關因應疫情分流上班，外勤員警可以居家辦公，但要在一小時內抵達駐地及案發現場，也不能自己安排休假，其實像是被匡列隔離，但他體會到，做人要把握當下，才不會留下遺憾。

2017年起，石明謹每年都會排假帶著父母出國旅遊，他感嘆，幸好我曾陪伴父母出國遊玩，世事無常，有些事不做，可能就一輩子都做不到了。