台北市7成確診是家戶 柯文哲：吃飯聊天最危險

台北市長柯文哲表示，他發現台北市最近新增的確診案例，家戶感染高達70%，其中北投區有4例確診，就是家戶感染。(直播畫面截圖)

本土今新增55例、5例死亡，其中台北市新增22例本土確診。台北市長柯文哲 今天主持防疫記者會表示，他發現台北市最近新增的確診案例，家戶感染高達70%，其中北投區有4例確診，就是家戶感染，台北市的主力感染是家戶感染。柯文哲再度呼籲，家裏戴口罩 不容易，但就是盡量，也要維持社交距離 ，最重要還是吃飯隔開，吃飯的時候，盡量不要一起吃，就是時間錯開或空間錯開，因吃飯聊天最危險。

柯文哲說，台北市今天新增22例確診，隔離人數也從最高3000人，現在已經降至1000人左右，不過台北市20家專責醫院的快篩等數據看，台北市最近一開始確診數降很快，但現在卻數據滴滴答答，還是需要耐心。

柯文哲提到，台北市是都會城市，他還再研究，為什麼台北市確診一開始案數降很快，一下子變慢，他發現，最近新增案例約7成都是家戶感染，但回到家裡戴口罩不太容易，北投就有案例，一回家傳染4個，都是家戶感染。

柯文哲再度呼籲，大家出門都會戴口罩，但回到家裡難，尤其這段時間，大家都不能出去，反而家裡變成重要感染源，柯呼籲，民眾吃飯的時候，盡量不要一起吃，時間錯開或空間錯開，因吃飯聊天最危險。

柯文哲說，台北市主力感染是家戶感染，約占70%，一定要獲得最好控制，儘管家裏戴口罩不容易，就是盡量，並維持社交距離，重要是要吃飯隔開。