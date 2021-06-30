湧300萬點擊數 台中殘劑搶爆

「比五月天門票難搶」 台中市昨開放新冠疫苗殘劑網路預約，民眾搶破頭，秒癱瘓網站，砲轟怎麼連打殘劑都這麼難。就算成功預約，還要經過亂數隨機抽籤，才有機會打到殘劑，網友嘆「比搶五月天演唱會門票更難」。(記者黃仲裕／攝影)

台中市政府昨天推出殘劑網路預約，一上線瞬間湧入上萬人，網站秒掛點，市府緊急分流、延長登記至下午5時，總算趨緩。累計昨天點擊人次高達300萬，近2萬人完成登記，預估今天成功施打率恐不到1%，網友戲稱「比搶五月天演唱會門票更難」。

系統昨天上午9時一開放，網站立刻掛點，前兩個小時螢幕多出現「轉圈圈」、「亂碼」。網站塞爆，不少人改上市長臉書 留言或打一九九九市民專線抱怨，有網友批「關鍵是中央疫苗 買不夠」，連ＡＺ殘劑都得搶。

台中市研考會主委吳皇昇指出，點擊人次近300萬，凸顯非優先施打族群需求急切，這樣的點擊數，市府主機一定超載，緊急在網頁架設分流功能，下午才逐步緩解。

台中市政府原訂昨下午1時截止殘劑預約，因民眾瘋狂預約，延長至下午5時截止，再以電腦隨機亂數排序，晚上7時30分公布施打名單，發出簡訊通知。吳皇昇說，殘劑預約登記服務「不是先登記先贏」，是採亂數隨機排序，每人抽中機率相同。

昨完成登記有1萬9935人，以41處快打站、每站殘劑五劑估算，今天施打率僅1%。由於疫苗開瓶須限時用完，民眾接獲通知後須30分鐘內到指定的快打站報到，市府民政局表示，施打時間視各區施打速度而定，時間點約落在中午11時到12時間。