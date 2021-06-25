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紐約市新冠確診者 10%感染Delta變種病毒

3天內2度赴北農視察 陳時中：有點嚴重 不能掉以輕心

記者鍾維軒／台北報導
北市府24日晚緊急在萬大第一果菜批發市場內，針對可能接觸到確診者的36個攤位，拉起封鎖線停業三天並加強清消。記者鍾維軒／攝影
北市府24日晚緊急在萬大第一果菜批發市場內，針對可能接觸到確診者的36個攤位，拉起封鎖線停業三天並加強清消。記者鍾維軒／攝影

台北農群聚感染延燒，目前已經累積65人感染，24日晚還緊急在萬大第一果菜批發市場針對有接觸到確診者的36個攤位拉起封鎖線，停業3天並清消。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日再度赴萬大市場視察防疫狀況，他坦言「這邊還是有點嚴重，不能掉以輕心」。

陳時中、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花等人前往萬大第一果菜批發市場與環南市場視察防疫狀況，由台北市副市長黃珊珊陪同。對於3天內二度到北農視察，陳時中說市場疫情還是有點嚴重，不能掉以輕心，重點是要把市場弄到安全，要一步一步來。

陳時中呼籲大家都不要心慌，充分合作，沒有做一次就ok的事情，如果人人都壓力心慌，就沒辦法把事情做好，對防疫沒有幫助。

陳吉仲表示，現在要訂定「全國市場專案」，因為批發零售和傳統市場通常都在一起，有同樣的問題，比方說街道上的民眾會比公有零售市場內的人還多，更不好處理。

至於市場疫調狀況，黃珊珊說，北市府這2天重新比對市場疫調資料，現在就能知道攤商的位置來定點匡列，停業三天，周邊的攤販也一起匡列，否則過去疫調不夠精準，確診者只說是「北農」，就需要花很多時間去查。

黃珊珊表示，現在北市和中央有建立平台，可以精準疫調，但部分從業人員不在名單上，還需要一個一個去找，目前就是把熱區匡列後，讓每個攤商都能進行快篩，一塊一塊清理乾淨，雖然有群聚感染的現象，但目前沒有擴大的跡象。

另外，黃珊珊也提到，25日下午北市府成立市場的指揮所，會在濱江第二果菜市場和萬大第一果菜市場進駐三周，只要出現確診者或疑似案例，就會立刻疫調、匡列、定位、清消。

北市府24日晚緊急在萬大第一果菜批發市場內，針對可能接觸到確診者的36個攤位，拉...
北市府24日晚緊急在萬大第一果菜批發市場內，針對可能接觸到確診者的36個攤位，拉起封鎖線停業三天並加強清消。記者鍾維軒／攝影
陳時中與黃珊珊討論萬大第一果菜批發市場的疫情狀況。記者鍾維軒／攝影
陳時中與黃珊珊討論萬大第一果菜批發市場的疫情狀況。記者鍾維軒／攝影

陳時中 防疫 疫情

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